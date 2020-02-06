بورصة وشركات

إعادة المرافعة فى فرض الحراسة على مطاحن شمال القاهرة

مطاحن شمال القاهرة تفصح عن آخر تطورات دعوى فرض الحراسة
رجب عزالدين 1:49 م, الخميس, 6 فبراير 20 1:49 م, الخميس, 6 فبراير 20

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قالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إن محكمة شمال القاهرة أعادت دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها من قبل شركة الأهلى للاستثمارات للمرافعة بعد حجزها للحكم فى وقت سابق.

وأضافت مطاحن شمال القاهرة فى إفصاح للبورصة المصرية إن الدعوة كانت محجوزة للحكم بجلسة 5 فبراير ،وقررت هيئة المحكمة إعادة المرافعة فيها وتأجليها لجلسة 2 مارس القادم.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى 12 سبتمبر 2018 بعدم الاختصاص لنظر دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضد شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة.

وأجّلت المحكمة، فى وقت سابق، دعوى مماثلة مرفوعة من الأهلى للاستثمارات ضد شركة العامة للصوامع والتخزين.

الأهلى للاستثمارات رفعت دعوى ضد خمس شركات مطاحن

مصر الوسطي للمطاحن 2

كانت الأهلي للاستثمارات، قد أقامت 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة على 5 شركات مقيدة بالبورصة، تضم العامة للصوامع والتخزين ومطاحن شمال القاهرة ومطاحن مصر الوسطى ومطاحن ومخابز الإسكندرية ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.

وقال المستشار القانوني للأهلي للاستثمارات، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة؛ بسبب عدم التزامهم بالقانون فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص في الإدارة.

وتتضمن المادة 22 من القانون 203 لتنظيم شركات قطاع الأعمال العام، تشكيل مجلس الإدارة من 5 أعضاء على الأقل، أو 9 على الأكثر، عبر اختيار رئيس معين من جانب القابضة الغذائية وممثلين مستقلين معينين من القابضة، إضافة لممثلين عن اتحاد العمال وممثلين للقطاع الخاص يتم اختيارهم بالانتخاب من المساهمين.

مطاحن شمال القاهرة تفسر انخفاض أرباحها النصفية

مطاحن شرق الدلتا 66

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة عن العام المالي الماضي المنتهى 30 يونيو 2019 تراجعًا فى أرباحها بنسبة  61.3% لتسجل 20.71 مليون جنيه، مقابل صافى ربح قدره 53.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له 2017- 2018.

وأرجعت مطاحن شمال القاهرة هذا التراجع  إلى ما وصفته بحالة ركود فى سوق النخالة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الطحن وانخفاض سحب حصص الدقيق (82%)؛ نتيجة انخفاض الاستهلاك فى المناطق الحضرية عن المناطق الريفية.

كما أرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض أسعار بيع النخالة عن أسعار الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك نتيجة الركود فى سوق بيع النخالة وعدم تعرضها للتلف. وفقًا لإفصاح سابق للبورصة.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال العام المالي الماضي، لتسجل 822.98 مليون جنيه، مقابل 785.6 مليون خلال العام المالي السابق له.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى 13 يناير الماضى على بيع آلات ومعدات خط إنتاج قديم بمنطقة الحسينية بالقاهرة.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن العمومية وافقت على بيع معدات خط إنتاج مطحن عانوس؛ لتقادمها وعدم جدوى تشغيلها.

وتعد مطاحن ومخابز شمال القاهرة شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، يبلغ رأسمال الشركة المصرح به 150 مليون جنيه.

بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 107 ملايين جنيه موزعة على 10.700 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.

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بقلم رجب عزالدين

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