إعادة التعامل على سهمي «المصرية العقارية» و«رواد السياحة» بعد نفيهما مفاوضات الاندماج

البورصة أوقفت التعاملات على السهمين أمس

نفت كل من المجموعة المصرية العقارية وشركة رواد السياحة وجود مفاوضات بينهما الفترة الحالية هدف إجراء اندماج بين الشركتين عن طريق إنشاء شركة قابضة، ما ترتب عليه إصدار قرارا من إدارة البورصة بإعادة التعامل على أسهم الشركتين بدءا من الساعة 11 من جلسة اليوم.

بدءا من الساعة 11 صباحا بجلسة اليوم

وأصدرت المجموعة المصرية العقارية اليوم إفصاحا ردا على استفسارات البورصة المصرية أمس الإثنين، بشأن وجود مفاوضات مع شركة رواد السياحة بهدف الاندماج، عن طريق إنشاء شركة قابضة.

وقالت إنها مطروح أمامها العديد من البدائل والفرص الاستثمارية، وإنها تعمل على الوصول لأفضل الخيارات المتاحة لتعظيم إيراداتها ومضاعفة أرباحها.

ومن جانبها أصدرت شركة رواد السياحة بيانا قالت فيه إن هذا الأمر شائعة لا أساس لها من الصحة، ولم يتم طرح الموضوع للمناقشة من مجلس الإدارة.

وكانت البورصة المصرية أوقفت التعاملات على السهمين أمس الإثنين لحين رد الشركتين على ما تردد من أنباء وجود مفاوضات بينهما للإندماج بهدف إنشاء شركة قابضة.