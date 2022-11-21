إعادة التسعير وعمل عروض تخفيضية أبرزها.. 5 توصيات لـ«سياحة النواب» بشأن أسعار تذاكر الطيران الداخلي

أصدرت لجنة السياحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها عصر اليوم، برئاسة النائبة نورا علي، 5 توصيات عاجلة لوزارة الطيران بشأن أسعار تذاكر الطيران الداخلي.

وتضمنت التوصيات ضرورة إعادة تسعير التذاكر بما يتناسب مع زيادة عدد الرحلات لربط المحافظات السياحية ببعضها، ومراجعة الأسعار بما يتناسب مع نسبة ارتفاع الدولار، مع بحث إمكانية تخفيضها.

كما تضمنت عمل مبادرة وعروض تخفيضية وبرامج تحفيز للمصريين في مواسم الاجازات، وموافاة اللجنة بنتائج تلك الدراسة في موعد أقصاه أسبوعان من الآن.

كما أوصت لجنة السياحة بمجلس النواب بضرورة عودة الحجز المتدرج بنظام الدرجات الذى تم إلغاؤه واستبداله بنظام حجز موحد (Y).

حضر الاجتماع، أمجد عارف مستشار وزير الطيران للشئون السياسية والبرلمانية، د. أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، محمد فرحات رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية

كما حضر، الملاح سامر حسين إمام رئيس الإدارة المركزية للعمليات بسلطة الطيران المدني، أحمد عزيز مدير عام العائد والتسعير بشركة مصر للخطوط الجوية، عاصم شومان مدير عام العمليات بالشركة المصرية للمطارات.

وأكدت رئيس اللجنة أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي ينعكس سلبًا في مستويات الطلب بالسوق المحلية، خاصة في مواسم الصيف وإجازات نصف وآخِر العام والأعياد.

ولفتت إلى أن هناك عوامل تؤثر على تسعير تذاكر الطيران الداخلي، ولكن ما يتم على أرض الواقع هو ارتفاع في أسعار تذاكر رحلات الطيران بدرجة كبيرة وبطريقة مُغالى فيها.