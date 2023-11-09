إعادة الأعمال الفنية برؤية جديدة بعد سنوات.. خطوة مشروعة و3 شروط للنجاح

قرر بعض صناع الأعمال الفنية في الدراما التليفزيونية والسينما أيضا إعادة تقديمها بعد عرضها للجمهور منذ سنوات طويلة لكن برؤية فنية جديدة ، وهو ما يراه ناقدان ومنتج فني، خطوة مشروعة لكن بحاجة لسيناريو وإخراج متميزين والبعد عن التكرار.

يقدم في الموسم الدرامي المقبل لعام 2024 ، مسلسل ” أولاد الحاج متولي ” ، ويقوم ببطولته الفنانة وفاء عامر وادوارد وعبير منير وعدد من الفنانين من السعودية والامارات والعراق تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق. وسط توقعات الجمهور أن يكون المسلسل ناجحاً مثل مسلسل ” عائلة الحاج متولي” الذي عرض في رمضان عام 2001 وحقق نجاحاً كبيراً، وأصبح من أشهر المسلسلات المصرية.

وتدور أحداث مسلسل ” أولاد الحاج متولي” حول قصة أبناء الحاج متولي بعد وفاته حيث يحاول كل ابن منهم أن يحافظ على ثروة والده، ويواجه العديد من التحديات والصعوبات.وحدث نفس الأمر مؤخرا في السينما في فيلم ” أولاد حريم كريم ” الذي قدمه المطرب مصطفى قمر بعد عرض فيلمه ” حريم كريم” منذ 18 عاما تقريبا بالسينمات ، وقام ببطولة الفيلم الجديد بجانبه بسمة وداليا البحيري وعلا غانم وبشرى وعدد من الوجوه الشابة اخراج علي ادريس وتأليف زينب عزيز .

نادر عدلي :تجربة قام بها الفنان مصطفى قمر ولم تنجح بصورة كبيرة

من جانبه أوضح الناقد الفني نادر عدلي أن تقديم هذا العمل هومحاولة لاستغلال نجاح سابق لمسلسل ” عائلة الحاج متولي” الذي قدمه الراحل نور الشريف .

وأضاف لـ”المال” أن الأمر لايدعو للتفاؤل حقيقة ، لأن هذه الفكرة تحتاج لإخراج متميز حتى لو حاول المؤلف حسين مصطفى محرم استغلال نجوما معينين مثل وفاء عامر ونيرمين الفقي في تقديم هذا العمل .

وأشار إلى أن هذه التجربة قام بها الفنان مصطفى قمر مؤخرا في فيلمه السينمائي الأخير ” أولاد حريم كريم” لاستغلال نجاح فيلمه السابق” حريم كريم “، بعد مرور 18 عاما على عرضه لكن لم تنجح التجربة بصورة كبيرة .

ولفت عدلي إلى أن مسلسل ” أبناء الحاج متولي ” يمكن أن يجذب المشاهدين في الحلقة الأولى فقط ، ولو وجدوا أن المسلسل مقدم للضحك فقط وليس منفذ بشكل جيد سيتم الانصراف عنه تماما.

رامي عبد الرازق : أفكار ليست مرفوضة أبدا لكن الأهم سبب تقديم صناع هذا العمل له

من ناحيته قال الناقد الفني رامي عبد الرازق إن قوة ونجاح هذه الأعمال الفنية يتم إثباتها بعد عرضها ، فليست مرفوضة أبدا لكن الأهم ماسبب تقديم صناع هذا العمل له مرة ثانية بعد مرور سنين طويلة بعرض مسلسل ” عائلة الحاج متولي.

وتساءل “هل السبب هو رصد تطور اجتماعي وتطور أجيال مثلما شاهدنا في عائلة الحاج متولي كان يناقش فكرة تعدد الزوجات والعلاقات الاجتماعية المختلفة، أم أن الأمر لمجرد استغلال نجاح المسلسل السابق وتقديم أحد أبنائه بشكل مشابه لوالده الحاج متولي وإعادة فكرة تعدد الزوجات مرة ثانية”.

وتابع قائلا: “شاهدنا ذلك في مسلسل ” الزوجة الرابعة ” منذ سنوات ولن يكون هناك جدوى من هذه الأعمال الدرامية ، ولو قدم المسلسل بهدف نوستالجيا لتذكير الجمهور بالحاج متولي فقط فلن يكون هناك جدوى من المسلسل”.

أشرف صقر : يمكن تقديم سيناريو مميز في مسلسل ” أبناء الحاج متولي” لوجود قصص مختلفة

أوضح المنتج الفني أشرف صقر أن مسلسل أبناء الحاج متولي يمكن أن يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ، لو كانت الدراما الاجتماعية المقدمة فيه تربط أحداث المسلسل القديم بالحياة المعاصرة حاليا والتي يقدمها أبناء الحاج متولي في الموسم الدرامي القادم .

ونوه إلى أن ذلك سيتوقف على جودة السيناريو المكتوب للمسلسل الجديد ” أبناء الحاج متولي” ، خاصة أن مسلسل عائلة الحاج متولي يختلف عن تجربة فيلم ” أولاد حريم كريم” لمصطفى قمر ، أن الأول حقق نجاحا جماهيريا كبيرا والشخصيات التي تواجدت فيه كثيرة ويمكن تقديم سيناريو مميز في مسلسل ” أبناء الحاج متولي” حقيقة لوجود قصص مختلفة منه .

أما أولاد حريم كريم لم يستطع تقديم حبكة درامية قوية بسبب أن عدد شخصيات العمل البارزة قليلة وهي كريم ” مصطفى قمر ” و” الفتيات ” الذين كانوا يحبونه خلال أحداث الفيلم وفق” صقر” .