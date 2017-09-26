إعادة افتتاح أكاديمية رأفت الميهي السينمائية.. 25 أكتوبر

سلوى عثمانأعلن تامر الميهي، نجل المخرج السينمائي الراحل رأفت الميهي، عن إعادة افتتاح الأكاديمية التى أسسها والده وتحمل اسم "أكاديمية فنون وتكنولوجيا السينما"، بمساعدة عدد كبير من زملائه وتلامذته ومحبيه، يوم 25 أكتوبر المقبل.وستبدأ الدراسة فى الأكاديمية بثلاث دورات متخصصة فى مجالات السيناريو، و

سلوى عثمان

أعلن تامر الميهي، نجل المخرج السينمائي الراحل رأفت الميهي، عن إعادة افتتاح الأكاديمية التى أسسها والده وتحمل اسم “أكاديمية فنون وتكنولوجيا السينما”، بمساعدة عدد كبير من زملائه وتلامذته ومحبيه، يوم 25 أكتوبر المقبل.





وستبدأ الدراسة فى الأكاديمية بثلاث دورات متخصصة فى مجالات السيناريو، وصناعة الأفلام، والتمثيل.

وتهتم الدورات بالتدريب العملى، كما تتواجد الأكاديمية داخل استديو جلال مما يجعل هناك إمكانية للاستفادة من البلاتوهات ومعدات الاستديوهات.

ويضم طاقم التدريس السيناريست محمد فريد، ومدير التصوير إسلام عبد السميع، والمونتير وسام الليثى، والمخرج أحمد غانم، والمخرج تامر سامى، والمنتج كريم الميهى.

وتشمل الدراسة سيمينارات ومحاضرات للعديد من السينمائيين، منهم داود عبد السيد الذي سيقدم “سيمينار” مفتوحة، والمخرج تامر محسن وسيقدم “سيمينار” عن اللغة البصرية، والمخرج أدهم الصفطى وسيكون سيميناره عن السينما التسجيلية.