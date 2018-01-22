إطلاق Uber Eats في القاهرة والرياض‎

المال – خاص أعلنت شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة جديدة فى السوقين المصرية والسعودية تحت اسم Uber Eats.وقال نيك روبرتسون، مدير عام Uber Eats في الشرق الأوسط وإفريقيا، «ندرك أن المستهلكين في مصر والمملكة العربية السعودية متحمسون لا

المال – خاص



أعلنت شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة جديدة فى السوقين المصرية والسعودية تحت اسم Uber Eats.

وقال نيك روبرتسون، مدير عام Uber Eats في الشرق الأوسط وإفريقيا، «ندرك أن المستهلكين في مصر والمملكة العربية السعودية متحمسون لاستخدام هذه التقنية في طلب الطعام الذي يحبونه أينما كانوا ومتى أرادوا، ويسرنا تلبية هذا الطلب بعقد شراكات مع المطاعم المحلية والعالمية لتوفير سهولة استخدام تطبيق Uber Eats لعدد أكبر من المستخدمين في المنطقة.

وسيصبح تطبيق Uber Eats أول خدمة عالمية لطلب الطعام تقدم خدماتها في هاتين الدولتين، بإصدار محلي يزيد سهولة تعامل العملاء الناطقين باللغة العربية معه.

وأضاف روبرتسون «في الوقت الذي ينتشر فيه تطبيق Uber Eats على نطاق عالمي في أكثر من ثلاثين دولة حول العالم، ويعود الفضل في هذا النجاح إلى تكيفنا مع الأذواق المحلية في المدن التي نعمل فيها، ولهذا أطلقنا إصدارًا محليًا من التطبيق يلبي احتياجات السكان الناطقين بالعربية.

وغَيّر تطبيق Uber Eats منذ إطلاقه قبل عامين أسلوب طلب الطعام بتوفير خيارات وافرة من الأطعمة المختلفة عبر واجهة واحدة، وتوصيل هذه الطلبات بسرعةٍ ونكهة طازجة، وبنفس الموثوقية التي يتوقعها الناس من أوبر.

ومع استمرار الطلب على خدمات توصيل الطعام في مصر والمملكة العربية السعودية في الارتفاع، فمن المتوقع أن تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءا متزايد الأهمية من أعمال Uber Eats العالمية.

وصل عدد شركاء Uber Eats حاليًا إلى أكثر من 80 ألف مطعم في 200 مدينة عبر أكثر من 30 دولة حول العالم. ويدعم التطبيق المطاعم المحلية والسلاسل العالمية، ويقدم لها تقنية متقدمة تعزز ازدهارها في سوق إيصال الطعام المتنامي.

ويستفيد عشرات الآلاف من السكان المحليين أيضًا من التطبيق بما يوفره لهم من فرص عمل تعزز دخلهم من خلال إيصال الطعام بالدراجات أو السيارات أو حتى سيرًا على الأقدام.

وتسعى Uber Eats إلى عقد شراكات مع آلاف المطاعم المحلية في مصر و المملكة العربية السعودية وخلق مئات من فرص العمل للسكان المحليين.

واختتم روبرتسون «وصلتنا طلبات عديدة من مئات المطاعم المحلية التي تتطلع للعمل مع شركتنا لتصل الى جمهورٍ أوسع عبر تطبيقنا. ونشجع أصحاب المطاعم على الاتصال بنا لمعرفة المزيد عما تقدمه الشراكة مع Uber Eats».