إطلاق Jumia pay مع العربي الأفريقي ومصر وفوري

محمود جمال:تعتزم شركة "جوميا" لخدمات التسوق الإلكترونى، إطلاق منصة موحدة للدفع أونلاين تحت مسمى " Jumia pay " بالتعاون مع البنك العربى الأفريقى، ومصر، و"فورى" لحلول المدفوعات الإلكترونية نهاية يوليو الجارى أو بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير.وقال هشام صفوت، رئيس الشركة، إن "جوميا" ستتعاون أيضا

محمود جمال:

تعتزم شركة “جوميا” لخدمات التسوق الإلكترونى، إطلاق منصة موحدة للدفع أونلاين تحت مسمى ” Jumia pay ” بالتعاون مع البنك العربى الأفريقى، ومصر، و”فورى” لحلول المدفوعات الإلكترونية نهاية يوليو الجارى أو بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وقال هشام صفوت، رئيس الشركة، إن “جوميا” ستتعاون أيضا فى المنصة مع هيئة البريد، كما تتفاوض حاليا مع بنوك أخرى، إذ تسعى إلى تفعيلها مع 4 بنوك قبل أواخر 2017، مبيناً أنها ستوفر للمستخدم طرق جديدة، سواء للدفع أو تقسيط المنتجات تدريجياً.

وأوضح لـ ” المال ” أن الشركة تستهدف تأسيس 4 مراكز جديدة خلال العام الحالى، لتنمية مهارات العارضين الشركاء، وزيادة وعيهم بالتجارة الإلكترونية تعرف بـ “experience center” توفر خدمات وكورسات تعليمية، بالإضافة إلى قاعات تدريبية، وأماكن لتسليم المنتجات واستلام المرتجعات.

وأضاف أن “جوميا” أنشأت أول مركز بداية يوليو الجارى، فى حى مدينة نصر، وتخطط لتدشين آخر فى منطقة مصر الجديدة خلال شهر، بهدف تلبية احتياجات العارضين فى مناطق القاهرة الكبرى، ومنها مدينة نصر ومصر الجديدة والمهندسين والجيزة و 6 أكتوبر.

وأضاف أن عدد العارضين على الموقع يقدر بـ 3 آلاف عارض وتستهدف الشركة زيادتهم إلى 5 آلاف عارض، كما تخطط أيضا لزيادة عدد المنتجات المعروضة للبيع إلى 500 ألف، مقابل 200 ألف قبل نهاية العام الحالى.

ولفت إلى أن الشركة الأم ضخت استثمارات بـ 450 مليون دولار فى أسواق أفريقيا خلال 2016 استحوذت مصر على الجزء الأكبر منها، وتم توظيفها فى تطوير “منصة جوميا”، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية والعمليات وتطوير المخازن، وتوسيعها بهدف ضمان سرعة توصيل المنتج للعميل.

وأوضح أن مصر تأتى فى المركز الثانى بعد نيجيريا، من حيث حجم المبيعات بالنسبة للشركة، فيما تحتل أولوية خططها التوسعية بالمنطقة.

وعلى صعيد تأثير زيادة معدلات التضخم على القوى الشرائية للمستهلكين، أكد أن التجارة الإلكترونية هى قطاع خدمى وليس منافسا للتجارة التقليدية، والتى تعثرت أغلب شركاتها خلال المرحلة الماضية، ولجأت إلى التواجد إلكترونياً، كما أن نسبة الـ “e-commerce ” ضيئلة جدا إذ تتراوح بين 4 – 5 % فقط من إجمالى حجم السوق.

وأضاف أن المستهلك المصرى أصبح أكثر اهتماما بشراء الملابس والمنتجات الغذائية والسلع المعمرة، وبالأخص تلك التى يتوافر منها بديل محلى مثل الأزياء، لاسيما بعد تعويم الجنيه والزيادات المتتالية فى أسعار السلع، لافتا إلى قرار الشركة مد مبادرة ” صنع بأيد مصرية ” حتى ديسمبر المقبل بدلا من مارس الماضى، بغرض دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتها أونلاين دون تقاضى عمولة منها.

وأشار إلى نمو مبيعات يونيو الماضى، مقارنة بشهر مايو بنسبة لا تزيد عن 10 % نظرا لإجازة عيد الفطر، وتأجيل القرارات الشرائية، متطرقا إلى أن “جوميا” تقيس عدد العمليات بوصول المنتج للعميل وليس بدخوله على الموقع وبدء عملية الشراء.

بينما زادت مبيعات مايو عن أبريل بـ 50 % بالتزامن مع إطلاق الشركة “أسبوع الموبايل” بالتعاون مع شركات “كوالكوم” و”أورنج” و”موتورلا” إذ تراوحت عدد الأجهزة المباعة من موديلات سامسونج وموتورلا وتكنوموبايل وشياومى بين 28 – 30 ألف وحدة، وأغلبها يدعم تكنولوجيا خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G.

وحول خدمات التوصيل، قال : لدينا 52 نقطة توزيع بعضها تديره “جوميا” والآخر يديره شركاؤها، و 12 نقطة تسليم منتجات للشركات العارضة و12 منطقة توصيل للعملاء على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الشركة طورت ما يعرف بـمنتجات “جوميا فيرست” وهى تخضع لاختبارات فنية عالية الدقة ومتوافرة بالمخارن، وتمثل 45 % من مبيعات “جوميا”، وتتيح المنصة للعميل التمييز بينها وبين المنتجات الأخرى، ويتم توصيلها فى اليوم التالى لطلب الأودر مباشرة فى مدينتى القاهرة والجيزة.

وتابع أن الشركة ستطلق بداية من اليوم، وحتى 30 يوليو حملة تخفيضات موسعة تصل إلى 80 % على الأزياء والأجهزة المنزلية والإلكترونيات ومنتجات الأطفال، وبالأخص الحفاضات وذلك بمناسبة مرور 5 سنوات على إنشائها بالسوق المصرية، كما أطلقت منذ 10 أيام قسائم شراء مجانية لعملائها تبدأ من الثانية عشر منتصف الليل.

فى سياق متصل، قال إن 40% من طلبات الشراء “أون لاين” تأتى من خارج القاهرة والإسكندرية، منها شرم الشيخ والعريش والوادى الجديد، مقارنة بـ 90 % من القاهرة والإسكندرية فى 2012.

ونوه بأن “جوميا” لا تتدخل فى تسعير المنتجات المعروضة على موقعها، بل تقوم بإجراء مراجعة أسبوعين لأداء العارضين، للتأكد من التزامهم بأسعار السوق وعدم اللجوء إلى حرق الأسعار.

وتابع أن 35 % من مستخدمى الموقع يعتمدون على المحمول فى زيارة جوميا مقارنة بـ 5 % فقط منذ 7 سنوات، كما بدأت الشركة العمل بأقل من 50 موظف ارتفع إلى أكثر من 400 حاليا.

يشار إلى أن “جوميا” قررت منح موظفيها بونص (زيادة) على رواتبهم، كنوع من التعويض قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات نهاية الأسبوع الماضي، ويقدر عدد زائرى الموقع بأكثر من 10 ملايين شهرياً.