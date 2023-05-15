إطلاق Bugatti Residences بالتعاون مع شركة بن غاطي العقارية

أعلنت “بن غاطي العقارية”، إحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، عن شراكتها مع علامة Bugatti العالمية للسيارات الفارهة بهدف إنشاء أول مشروع سكني فاخر تخت علامة Bugatti في قلب مدينة دبي.

و يعد هذا المشروع أول دخول للعلامة التجارية العريقة في مجال العقارات الفاخرة.

ويقوم هذا التعاون البارز على أسس مشترَكة بين العلامتين التجاريتين، فاهتمام إيتوري بوغاتي، الأب المؤسس لعلامة Bugatti العالمية بالتفاصيل الدقيقة لم ينحصر فقط بقطاع السيارات، بل امتدّ ليشمل العديد من المجالات الأخرى أيضاً، فقد قام بابتكار نمط حياة فريد لعلامة Bugatti يتمحور حول عيش تجارب لا تُضاهى بغيرها، ويتم توفيرها في مقرّ شركة Bugatti الكائن في شاتو سان-جان بفرنسا، بما في ذلك اهتمامه بمجالات مختلفة من تنظيم المناسَبات والفعاليات المختلفة التي تضم مجموعة من أبرز السائقين والمشاهير في القرن الماضي.

وووفقا للبيان الصادر عن الشركة اليوم، فتجلب Bugatti بالتعاون مع “بن غاطي العقارية” جزءً من هذا التوجُّه الرؤيوي إلى الإمارات العربية المتحدة عبر إنشاء مشروع Bugatti Residences الأول من نوعه في دبي.

وسوف تقوم العلامتان التجاريتان اللتان ترتكزان على أسس مشترَكة – وأهمها البداية العائلية وصناعة منتج فريد من نوعه – بتطوير تحفة معمارية فريدة من نوعها تترجِم فلسفة Bugatti وتُبرِز سِماتها التصميمية الوراثية وفنّها وشخصيتها التقنية لتضيف ايقونة معمارية جديدة إلى مدينة دبي.

تصميم فريد من نوعه

وقال ماتي ريماك، الرئيس التنفيذي لدى Bugatti Rimac: “يبدو وكأن القدر هو ما جمع شركتينا معاً. فنحن نتشارك الرؤية الخاصّة بما يجب أن تكون عليه المنازل الفاخرة التي تحمل اسم Bugatti.

وتابع، تطوّر “بن غاطي” مشروع Bugatti Residences الفاخر ليكون الأول من نوعه في العالم و يشكل محاكاة لتجربة Bugatti الحقيقية، ليس من خلال مجرّد أخذ اللغة التصميمية لسيارات علامة Bugatti وإدخالها ضمن الهندسة المعمارية للمشروع، ولكن عملت العلامتان بقرب على تصميم فريد من نوعه، مستلهَم من السِمات الوراثية العريقة لدى Bugatti، وذلك عبر ابتكار بيئة أصيلة مفعمَة بالتميُّز والذوق الرفيع مستوحاة من الريفييرا الفرنسية وتضاريسها، وتقوم طبيعة هذا المشروع أيضاً على الحِرَفية المتخصِّصة وتراث Bugatti الراقي، وذلك بصفتها علامة تجارية فرنسية فاخرة جداً.

وعلى صعيد متصل، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة “بن غاطي العقارية”: “عند فتح باب سيارة Bugatti والجلوس داخلها، نعي مباشرة أنها سيارة خاصّة وفاخرة فعلاً، إذ لا يُمكِن مقارنتها بأي شيء آخر على الإطلاق. فهناك مجموعة مختارة ومحدودة من الأشخاص الذين يحظون بفرصة تجربة هذا الأمر، والآن مع مشروع Bugatti Residences من بن غاطي العقارية”.

المشروع يعكس هدوء الريفييرا الفرنسية في قلب دبي

وأضاف: “كل علامة تجارية عريقة تترك أثراً بارزاً على الصعيد العالمي – أكانت من خلال سيارة، ساعة أو أي منتَج فاخر – تكون قد انطلقت من مبدأ تصميمي متجذّر عميقاً في الأصالة وارتكزت على فلسفة واضحة وأسلوب حياة معيَّن. وبناءً عليه، قمنا بإنشاء علامة ’بن غاطي‘ وفق أسس مماثلة.

وتابع: سوف يعكس مشروع Bugatti Residences من “بن غاطي العقارية” هدوء الريفييرا الفرنسية في قلب دبي، وهي تشكّل واحة لأسلوب الحياة الراقي والفاخر وسط مدينة دبي، المدينة دائمة الحركة والنشاط والرائدة في التطور. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عند إطلاق Bugatti Residences من بن غاطي، حيث ستنظّم العلامتان التجاريتان مناسَبة خاصّة ضمن “كوكا كولا أرينا” في دبي بتاريخ 24 مايو الجاري.