إطلاق 498 قافلة بيطرية مجانية منذ أول يناير في 420 قرية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص انشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير 2022 وحتى الآن.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم خلال هذه الفترة، تنفيذ 498 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ 420 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها عدد 306 آلاف و848 حيوانا، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وأوضح أنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 131 ألفا 938 رأس حيوان، فضلا عن انه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية لعدد 110 آلاف 703 رؤوس حيوان، كذلك تم علاج الأمراض المعوية والتنفسية وأمراض سوء التغذية لعدد 51 ألفا 519 رأس حيوان، وإجراء عمليات جراحية لعدد 968 حيوانا، فضلا عن علاج أمراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لعدد 11 ألفا 720 رأس حيوان.