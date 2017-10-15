إطلاق هاتف iPhone 8 بمصر .. 27 أكتوبر‎

المال- خاصأعلنت سلسلة متاجر تريد لاين، المتخصصة في بيع منتجات العلامة الأمريكية أبل، عن إطلاق هاتف iPhone 8 داخل جمهورية مصر العربية رسميا، في السابع والعشرين من أكتوبر الحالى.وقال إيهاب مدحت، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة تريد لاين: "نشعر بالفخر لقيام شركة أبل الأمريكية باختيار مصر ل



المال- خاص

أعلنت سلسلة متاجر تريد لاين، المتخصصة في بيع منتجات العلامة الأمريكية أبل، عن إطلاق هاتف iPhone 8 داخل جمهورية مصر العربية رسميا، في السابع والعشرين من أكتوبر الحالى.

وقال إيهاب مدحت، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة تريد لاين: “نشعر بالفخر لقيام شركة أبل الأمريكية باختيار مصر لتكون سادس دولة عربية تشهد الإطلاق الرسمي للهاتف المرتقب iPhone 8، حيث كانت الإمارات في المرتبة الأولى وبعدها السعودية والبحرين والكويت وقطر”.

وأضاف أن هواتف iPhone 8 وiPhone 8 plus ستكون متوافرة داخل فروع تريد لاين بمختلف أنحاء الجمهورية في 27 من أكتوبر.

وأوضح أنه سيتم الاحتفال بهذا الإطلاق داخل 3 فروع للشركة وهي: (مول سيتي ستارز بالقاهرة ومول مصر بالسادس من أكتوبر ومول سيتي سنتر كارفور بالإسكندرية)، ويمكن لعملاء أبل الراغبين في شراء الهاتف المرتقب، التواجد داخل تلك الفروع للاستمتاع بالعروض الترويجية التي ستطرحها تريد لاين خصيصا ضمن الاحتفال بالإطلاق الرسمي.

الجدير بالذكر أن تريد لاين موزع رئيسي “Premium Reseller” لمنتجات أبل، وتمتلك مركزا لصيانة منتجات العلامة الأمريكية بمنطقة السادس من أكتوبر.

ويأتي هاتف iPhone 8 بشاشة Retina HD قياس 4.7 بوصة مزودة بتقنية True Tone، ويتمتع بتصميم زجاجي بالكامل من الألومنيوم مقاوم للماء والغبار.

ويضم هاتف iPhone 8 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، مع خاصية التثبيت البصري، وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K، بجانب كاميرا أمامية دقتها 7 ميجابكسل بتقنية Retina Flash.

ويعتمد هاتف iPhone 8 على معالج A11 Bionic الذي يعد من أقوى المعالجات في العالم، ويدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي، ويأتي الهاتف بفئتين، الأولى بذاكرة تخزين داخلي سعتها 64 جيجابايت، والثانية بذاكرة تخزين داخلي 256 جيجابايت.

أما هاتف iPhone 8 plus فيأتي بشاشة Retina HD قياس 5.5 بوصة مزودة بتقنية True Tone، ويتمتع بتصميم زجاجي بالكامل من الألمونيوم مقاوم للماء والغبار.

ويضم هاتف iPhone 8 كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، مع خاصية التثبيت البصري، وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K، بجانب كاميرا أمامية دقتها 7 ميجابكسل بتقنية Retina Flash.

ويعتمد هاتف iPhone 8 على معالج A11 Bionic الذي يعد من أقوى المعالجات في العالم، ويدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي، ويأتي الهاتف بفئتين، الأولى بذاكرة تخزين داخلي سعتها 64 جيجابايت، والثانية بذاكرة تخزين داخلي 256 جيجابايت.