إطلاق هاتف ريلمي X50 Pro 5G في مؤتمر برشلونة للاتصالات

أعلنت شركة ريلمي الصينية للهواتف المحمولة إطلاق أول هاتف ذكي يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات تحت اسم x50 pro 5G يوم 24 فبراير الحالي، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر برشلونة الدولي للاتصالات MWC 2020.

وقالت الشركة، فى بيان صحفى، اليوم، إن الهاتف يأتى مزوَّدًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 5G.

كانت شركة كوالكوم قد أعلنت، في قمتها التكنولوجية الرابعة، العام الماضي، أن هواتف شركة realme ستكون من أوائل شركات الهواتف الذكية التي ستحصل على كل من مُعالجات منصات Snapdragon 765G وSnapdragon 865.

وفي يناير عام 2020، أطلقت شركة realme بالفعل رسميًّا أول هاتف ذكي من الفئة العُليا، والذي يدعم الجيل الخامس، وهو “5G Youth” بدعم من مُعالج Snapdragon 765G في الصين، مع مجموعة المنتجات الكاملة التي تتمتع بمميزات استثنائية، والتي حصلت على تقييمات ممتازة من المستهلكين، حيث تبذل realme مزيدًا من الجهود لإرضاء المُستهلكين.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية Counterpoint تجاوز إجمالي شحنات هواتف realme الذكية في الربع الثالث من عام 2019 حوالي 10 ملايين جهاز، لتحتل المرتبة السابعة حول العالم، ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وحققت شركة realme معدل نمو بلغ 808%.

وأصبحت العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًّا في العالم، في الوقت نفسه دخلت realme إلى حوالي أكثر من 25 سوقًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين والهند وجنوب شرق آسيا وروسيا والشرق الأوسط وأوروبا.. إلخ.