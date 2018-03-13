إطلاق نتائج استعراض العمل الدولية لأنظمة التلمذة المهنية بمصر

سمر السيد:استضافت منظمة العمل الدولية، وسفارة سويسرا إفطار عمل في القاهرة اليوم الثلاثاء، لإطلاق النتائج المستخلصة من الاستعراض القانوني الذي قامت به منظمة العمل الدولية بعنوان "التلمذة المهنية في مصر- نحو نظام موحد؟"، والذي يهدف إلى إجراء تقييم لأنظمة التلمذة المهنية المختلفة القائمة في مصر، وتقد

سمر السيد: استضافت منظمة العمل الدولية، وسفارة سويسرا إفطار عمل في القاهرة اليوم الثلاثاء، لإطلاق النتائج المستخلصة من الاستعراض القانوني الذي قامت به منظمة العمل الدولية بعنوان “التلمذة المهنية في مصر- نحو نظام موحد؟”، والذي يهدف إلى إجراء تقييم لأنظمة التلمذة المهنية المختلفة القائمة في مصر، وتقديم توصيات في مجال السياسات المعنية بتعزيزها. وقال بيان صحفى صادر عن السفارة السويسرية بالقاهرة، أن برامج التلمذة المهنية الجيدة- يتيح للشباب تلقي التدريب في الموقع مع صاحب العمل، وعادة ما يكون ذلك بالتعاون مع إحدى المدارس أو الجهات المقدمة للتدريب- بوصفها من قبل منظمة العمل الدولية كإحدى الوسائل الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز إمكانية توظيف الشباب من خلال اكتساب المهارات المهنية المناسبة، كما تساعد أيضًا المؤسسات والشركات على إيجاد العمال الذين هم بحاجة إليهم مستقبلًا، علاوة على أن سويسرا- والتي احتلت المرتبة الأولى في مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي على مدى السنوات التسع الماضية على التوالي- تتمتع بنظام تلمذة راسخ يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد عوامل نجاحها الاقتصادية. وأوضح أن النتائج المستخلصة من الاستعراض الذي أجرته ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، هو نتاج دراﺳﺔ لأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬة المهنية اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ تحت إشراف وزارات اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ والتعليم اﻟﻔﻨﻲ، و اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، و اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. ويضم هذا الاستعراض توصيات مختلفة مقدمة لمصر مبنية على هذه النتائج المستخلصة، بما في ذلك الحاجة إلى إشراك عدد أكبر من ممثلي العمال في تصميم نظم التلمذة المهنية، وإدراك أهمية الجمع بين نماذج وقواعد وحوافز مختلفة للتلمذة المهنية لجعلها أكثر جاذبية لأصحاب العمل. وقال بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة إن نظم التلمذة المهنية الجيدة هي إحدى الأدوات الفعالة للغاية، والتي تهدف إلى تحسين عملية انتقال الشباب من المدرسة إلى العمل، وهي إحدى النماذج التي يربح فيها الجميع، ويتعلم المتدربون بينما يكسبون قوتهم، ويضمن أصحاب العمل إيجاد ذوي المهارات التي يحتاجونها وتوظيف أفضل المتدربين، و تستفيد الحكومة من وجود نظام تطوير مهارات يعتمد على الشراكة، ويتسم بالمزيد من الفاعلية والجدوى من حيث التكلفة، فضلا عن قدرة مصر الكبيرة على إشراك أصحاب الأعمال من جميع الأحجام الاقتصادية في نظام التلمذة المهني؛ من خلال إطار مؤسسي قادر على التمكين المناسب وتقديم الحوافز التي تعمل لصالح جميع الجهات. وتابع : ” في سويسرا، التي لديها واحدة من أدنى معدلات بطالة الشباب في أوروبا، ساعدت التلمذة المهنية في خلق سوق عمل يلبي احتياجات الشركات؛ و يلتحق ثلثى الشباب الذين يتخرجون من التعليم الإلزامي في سويسرا بالتعليم والتدريب المهني”. وأشار بول جارنييه، سفير سويسرا في مصر إلى أن التجربة السويسرية تثبت مدى فعالية التلمذة المهنية في تنمية مهارات الشباب، لضمان توافقهم مع احتياجات أصحاب الأعمال، وإنه يسُر السفارة السويسرية أن تشارك في إطلاق نتائج استعراض منظمة العمل الدولية حول التلمذة المهنية في مصر، والذي يهدف إلى المساهمة في حوار فعال حول السياسات الخاصة بالتلمذة المهنية في مصر، تماشيا مع رؤية مصر 2030 التي تدعو إلى الزيادة المطردة في عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب الفني والمهني. و أوضح أن منظمة العمل الدولية لديها برنامج عالمي خاص بالتلمذة المهنية عالية الجودة، يرمي إلى تعزيز الحوار بين الحكومات والعاملين وأصحاب الأعمال من أجل تحسين جودة التشغيل، والإطار القانوني له، والشراكات ونتائجه عبر نظم التلمذة المهنية على المستوى الوطني، علاوة على تشجيع تبادل المعرفة على المستوى الدولي. أيضا فإن سفارة سويسرا في مصر لديها برنامج شامل خاص بدعم نمو اقتصادي شامل و مستدام مع خلق فرص عمل، ومن بين أهدافه الرئيسية خلق عدد أكبر من وظائف أفضل للمصريين من خلال تنمية المهارات والتدريب و ريادة الأعمال. يذكر أن هذا الحدث الذي أقيم في القاهرة، و استضافته كل من منظمة العمل الدولية، وسفارة سويسرا في مصر، شارك فيه لفيف من صناع القرار من الوزارات المعنية، والجهات الحكومية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وشركاء التنمية، و السفارات، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، بهدف مناقشة النتائج المستخلصة من الاستعراض، وتبادل الخبرات، وكذا الانخراط في الحوار والنقاش حول التلمذة المهنية في مصر.