إطلاق موسم جديد من انسومنيا مصر للألعاب الإلكترونية فبراير المقبل

قال إيهاب الفقي، مدير المشروعات بشركة انسومنيا مصر، إن احتفالية انسومنيا مصر للألعاب الإلكترونية من المزمع أن تبدأ شهر فبراير من العام المقبل 2023، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير، مشيرًا إلى أنها تُعدّ النسخة الرابعة بعد نسخ 2018 و2019 و2022.

وأوضح الفقي، لـ”المال”، أن الشركة تعمل حاليًّا على تسويق إحدى بطولات الألعاب الإلكترونية Safe mode، بالتعاون مع شركة We للاتصالات التي تُعدّ إحدى أهم بطولات الألعاب الإلكترونية في مصر، مبينًا أن البطولة المزمع انطلاقها بعد يومين تُعدّ النسخة الخامسة، وتستمر لمدة 3 أشهر، بمجموع جوائز 4 ملايين جنيه للنسخ الأربع السابقة.

ولفت إلى أن شركة WE تستهدف عدد مشتركين يتراوح من 20 إلى 30 ألف مشترك بعد التسويق لحملة الألعاب الإلكترونية، وأن الفائزين سيحصلون على جائزة قيمتها مليون جنيه مصري، منوهًا بأن البطولة تتضمن عددًا من الألعاب المختلفة؛ ومنها: فيفا وكلاش رويال وبابجي.

يذكر أن انسومنيا مصر تُعدّ إحدى الاحتفاليات الضخمة في مجال الألعاب الإلكترونية، وانطلقت نسختها الأولى عام 2018، بينما أطلقت حملة Safe Mode في ماليزيا من عام 2015.