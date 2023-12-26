إطلاق منصة «TradeHub» لربط المصنعين والتجار محليا وعالميا بنهاية 2024

أعلنت شركة TradeHub المصرية الناشئة، عن إطلاق منصتها الرقمية المخصصة لتشجيع التصدير وتسهيل عمليات التجارة ودعم المُصنّعين المحليين في الوصول للأسواق والتجار المحليين والعالميين.

تأسست شركة TradeHub على يد رائد الأعمال الشاب أحمد جابر، الذي كانت له تجارب سابقة ناجحة في تأسيس الشركات الناشئة ومنها شركة “بوسطة”، مما ساهم في اختياره ضمن قائمة فوربس للمؤثرين تحت الثلاثين في النسخة قبل الماضية، بجانب أحمد عاطف الشريك المؤسس والذي كان يعمل مهندسا للبرمجيات بشركة ميتا وساهم قبل ذلك في تأسيس شركة Triplancer.

ويخطط الشريكان أن تساهم منصة TradeHub في تعزيز مبادرات التصدير وتمكين المُصنّعين المحليين من التوسع بالأسواق المحلية والعالمية.

وتقدم منصة TradeHub الرقمية حلولاً متكاملة من شأنها أن تغير تماماً طريقة التواصل والتعاون بين المُصنّعين والمشترين من التجار وأصحاب المشاريع الخاصة.

قبل إنشاء منصة TradeHub، كان التركيز الرئيسي للمؤسسان أحمد جابر وأحمد عاطف هو فهم التحديات التي تواجه المُصنّعين والمشترين من التجار وأصحاب المشاريع الخاصة، واكتشفوا أن المُصنّعين يجدون صعوبة في الوصول لمشترين جدد، بينما يواجه المشترون تحدي البحث عن المُصنّع المناسب.

بالتالي تعمل TradeHub على إظهار المُصنّعين في السوق المحلي والعالمي بتوفير خاصية صفحات المصانع التي من خلالها يستطيعون عرض بيانات مصانعهم ومنتجاتهم بصورها، مما يسهّل على المشتري المحتمل عملية البحث واكتشاف المُصنّعين المحليين، بالإضافة إلى ذلك تتيح المنصة للمشتري طلب عروض الأسعار وإنشاء المناقصات والتواصل مع المُصنّعين عبر ميزة الدردشة المتاحة على المنصة.

وبهذه المناسبة، أعرب المؤسسان عن سعادتهم بإطلاق المنصة الرقمية الرائدة قائلين: “من واجبنا كرواد أعمال إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الكبيرة التي نلمسها داخل مجتمعنا، وأهمها حالياً هو تشجيع المنتجات المحلية وتعزيز التصدير للخارج”.

وأضافوا: “شغفنا الكبير بالتجارة والتصنيع دفعنا لمناقشة كيف تعاني هذه الصناعة من نقص الخدمات، ولاحظنا عدم وجود أي تغيير يذكر طوال هذا الوقت، ولا تزال الأساليب التقليدية مثل الوسطاء والمعارض التجارية هي الطرق المعروفة لتواصل المُصنّعين والمشترين من التجار وأصحاب المشاريع، ونعتقد أن مهمتنا في TradeHub تتمثل في إحداث ثورة في عمليات التجارة، ونستهدف تمكين 10 آلاف شركة مُصنّعة بنهاية 2024، لنجعل التجارة أكثر سلاسة وأسهل للجميع”.

حتى الآن، منصة TradeHub متاحة بشكل حصري لبعض العملاء المختارين، ويدعو المؤسسان المُصنعين والتجار للانضمام لقائمة الانتظار من خلال التسجيل لتجربة المنصة.