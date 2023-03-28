إطلاق منصة Intel vPro الجديدة للشركات

كشفت شركة إنتل اليوم عن إطلاق منصة ®Intel vPro الجديدة المدعومة بمجموعة كاملة من معالجات ™Intel® Core من الجيل الثالث عشر.

وصُممت المنصة الجديدة خصيصاً للشركات، حيث تلبي احتياجاتها المتغيرة باستمرار من خلال توفير أعلى درجات الأمان الشامل1، وتمثل الحل الأنسب للشركات التي تحتاج إلى تحديث حواسيبها، وزيادة مستويات الإنتاجية لجميع الموظفين. وتقدم المحفظة التجارية الواسعة هذا العام أكثر من 170 من الحواسيب الشخصية والمكتبية ومحطات العمل بواسطة الشركاء، بما في ذلك آيسر وأسوس وديل وإتش بي ولينوفو وفوجيتسو وباناسونيك وسامسونج.

قال ستيفاني هالفورد، نائب الرئيس والمدير العام لقسم العملاء التجاريين لدى إنتل نواصل التزامنا منذ حوالي عقدين من الزمن بمهمتنا في توفير المنتجات والتقنيات التي تلبي حاجات المؤسسات وترفع إنتاجية العمل. وتحافظ منصة إنتل في برو على مكانتها المميزة كركيزة لأعمال الحوسبة لدى الشركات بفضل معالجات إنتل كور من الجيل الثالث عشر، حيث توفر أعلى مستويات الأمان وإدارة الأعمال والأداء للمؤسسات من جميع الأحجام”

تقدم منصة إنتل في برو الجديدة ميزة منع التهديدات الخطيرة بفضل تزويدها بمجموعة من قدرات الأمان المدمجة، مما يسهم في تقليل السطح المعرض للهجمات بنسبة 70% مقارنة بالحواسيب التي يعود تاريخ صنعها إلى أربع سنوات.

كما توفر تقنية تشفير الذاكرة الجديدة المدعومة بتكنولوجيا المعلومات مستويات عالية من الأمان القائم على المحاكاة الافتراضية في نظام ويندوز. وتتيح المنصة للعملاء العديد من الخيارات المدعومة بتقنية Intel® Threat Detection Technology فيما يتعلق بعمليات الكشف والاستجابة الأمنية في معدات الأجهزة الطرفية، مما يتيح فعالية أعلى في اكتشاف أحدث التهديدات.

وتقدم منصة إنتل في برو أعلى درجات الأمن الشامل في القطاع، كما تتميز بأنها منصة الأعمال الوحيدة التي تملك كل هذه المزايا المتنوعة إلى جانب أجهزة الأمان المدمجة، مما يسهم في رصد واكتشاف التهديدات المرتبطة ببرمجيات الفدية الخبيثة والهجمات على سلاسل توريد البرمجيات.

وتعتمد منصة إنتل في برو الجديدة على معالجات إنتل كور من الجيل الثالث عشر، وتوفر بنية هندسية هجينة مع نوى عالية الأداء، ونوى أكثر كفاءة في مجموعة من العروض، وتصنيف أفضل للمهام بفضل تقنية Intel® Thread Director، وكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة بفضل تقينة Intel® Dynamic Tuning Technology.

كما تم تعزيز أجهزة منصة إنتل في برو لتناسب متطلبات الحوسبة الحديثة في الشركات، حيث تشمل مجموعة من التقنيات مثل Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)، وThunderbolt™ 4، بالإضافة إلى قدرات منصة ™Intel® Evo التي تتيح تقنية اتصال الفيديو الذكية.