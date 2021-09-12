اتصالات وتكنولوجيا

إطلاق منصة blockchain الجديدة الخاصة بشبكة الشحن العالمية للتجارة الدولية

تؤدي إلى تسريع التحول الرقمي في قطاع الشحن والتجارة العالمية
السيد فؤاد 10:50 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 10:50 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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أعلنت شبكة Global Shipping Business Network (GSBN) ، ومقرها هونغ كونغ ، وهي اتحاد غير ربحي يتعامل أعضاؤه مع ثلث حاويات الشحن في العالم ، أن منصة blockchain الجديدة للتجارة العالمية قد تم إطلاقها رسميا.

تهدف المنصة، التي تم إنشاؤها بالشراكة مع Oracle و Microsoft و AntChain و Alibaba Cloud ، إلى تسريع التحول الرقمي في قطاع الشحن والتجارة العالمية.

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وتتمتع تقنية Blockchain بالقدرة على تحويل تجارة الشحن العالمية من خلال تحسين الشفافية وتقليل حجم الأعمال الورقية المطلوبة وخفض تكاليف المعاملات وتحسين الكفاءة.

 وقال GSBN في بيان الشركة أن التكنولوجيا تمكن المشاركين المختلفين والمتنافسين في السوق في كثير من الأحيان من التعاون.

دخلت GSBN في شراكة مع Oracle لاستخدام نظامها الأساسي blockchain في Oracle Cloud لبناء blockchain على مستوى المؤسسات ومرخص له لمنصة GSBN التجارية.

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كما تم تحديد Microsoft Azure لطبقة النظام الأساسي، وتم اختيار AntChain و Alibaba Cloud من AntGroup لنشر النظام الأساسي في الصين، وتم تطوير منصة GSBN وتشغيلها بواسطة IQAX .

في يوليو ، أطلقت GSBN منتجها الذي يدعم blockchain لإصدار Cargo Release والذي يوفر طريقة غير ورقية وفعالة وشفافة لربط سلسلة التوريد للشحن ، بما في ذلك خطوط الشحن والمرسل إليهم ووكلائهم في ميناء الاستيراد، لقد تم طرح عملية تسليم البضائع في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايلاند، مع شركاء مثل COSCO Shipping Lines و OOCL و SIPG و Hutchison Ports  و PSA International.

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بقلم السيد فؤاد

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