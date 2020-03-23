إطلاق منصة «ميدارو» الطبية أونلاين أبريل المقبل

تعتزم شركة «رعاية فوريو» للتنمية والتطوير التكنولوجى إطلاق منصة إلكترونية طبية جديدة تحت مسمى «ميدارو» كتطبيق وموقع إلكترونى.

وقال الدكتور أمير الجوهرى، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للشركة إن «رعاية فوريو» ستطرح المنصة فى أبريل المقبل وتستهدف تنظيم وتيسير جميع الخدمات الطبية بمختلف مستوياتها للعملاء وذويهم من المرضى بشكل ميسر ومبسط مع الحفاظ على كامل خصوصيتهم.

الدكتور أمير الجوهرى، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركة «رعاية فوريو»

وأوضح لـ«المال» أن «ميدارو» تخطط لتنشيط السياحة العلاجية بمصر من خلال إبراز الطاقات البشرية والتقنية للأطباء ومراكز الخدمة الطبية لجذب راغبى الخدمات الطبية من منطقة الشرق الأوسط وبالتالى المساهمة فى توسيع نطاق عمل الأطباء والمستشفيات المصرية محليا ودوليا.

وأشار إلى أنه تم تأسيس «رعاية فوريو» برأسمال مدفوع للمرحلة الأولى 10 ملايين جنيه وهى شركة مساهمة مصرية حصلت على الترخيص من الهيئة العامة للاستثمار نهاية أكتوبر الماضى وسوف ينطلق منها عدة تطبيقات إلكترونية أبرزها «ميدارو».

ولفت إلى أن تطبيق «ميدارو» يستهدف التعاقد مع 10 شركات تأمين ورعاية طبية فى العام الأول، مشيرا إلى إمكانية تقديم العديد من الخدمات الطبية الكثيرة لهم أهمها «ميدارو» المنصة الإلكترونية لكل عملاء تلك الشركات والتى تشكل حلقة وصل إلكترونية بين المريض والطبيب أو مقدمى الخدمات الطبية – عيادات، مستشفيات، معامل تحاليل، وأشعة – وصيدليات وغيرها.

وأكد أن «رعاية فوريو» تسعى إلى الشراكة الناجحة مع كيانات التأمين التى تعمل فى المجال الطبى ومؤسسات الرعاية الطبية التى سيتم التعاقد معها فى القريب وإمكانية إبراز خدماتها والوصول لقاعدة كبيرة جدا من المستفيدين وتيسير العمل على مقدمى تلك الخدمات بسهولة الوصول لهم والتواجد مما يضاعف عدد المتعاملين معهم على المدى القصير والطويل.

وتابع أن التطبيق يستهدف 100 ألف عميل خلال عامه الأولى وسيبدأ للأطباء مطلع الشهر المقبل، لافتا إلى أن “ميدارو” يخطط للوصول إلى ألف طبيب عند الافتتاح من الأطباء المتميزين بمختلف مستوياتهم الطبية ليتناسب مع جميع تطلعات طالبى الخدمة فى ظل وجود تنوع بالمستويات الطبية المقدمة ليرتفع عددهم إلى 3 آلاف طبيب قبل نهاية العام الأول من انطلاق التطبيق.

وكشف أن الخدمات الطبية التى سيقدمها تطبيق «ميدارو» الطبى للمريض تتضمن الاستشارات الطبية عن بعد حيث يقوم المريض باختيار الطبيب المناسب له بواسطة فلاتر بحيث تناسب الجميع وتكون عملية الاستشارة الطبية مبنية على أحدث نظم التواصل عن بعد مقارنة مع التطبيقات الأخرى.

وذكر أن التطبيق سيتيح حجز الكشوفات الطبية فى مختلف التخصّصات، وإمكانية الدفع بمقر العيادة أو عبر وسائل الدفع المتعددة الآمنة وطلب الخدمة الطبية المنزلية (أطباء، تمريض، علاج طبيعى، خدمة سحب عينات الدم، عمل الأشعة البسيطة) والاستفادة من خدمات المعامل الطبية ومراكز الأشعة والاستفادة من خدمات المستشفيات والطوارئ والبحث عن أصناف الأدوية المختلفة وتوصيلها إلى المنزل.

كما يوفر «ميدارو» البحث الإلكترونى عن خدمات شركات التأمين الطبى والاطلاع بشكل مستمر على أحدث العروض والخصومات فى القطاع الطبى وتوفير بنك معلومات للمتبرعين بالدم إذ يمثل نقلة نوعية فى مجال الطب الرقمى الحديث.