إطلاق منصة للمنتجات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية تسليم شهادات تقدير لعدد 24 طالبًا بكليتي تكنولوجيا الإدارة والعلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة، حيث قاموا على مدار فصل دراسي كامل” بتفيذ خطط تسويقية تمت تحت شعار Egypt Goes Green عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات صديقة للبيئة خاصة بشركات قائمة في السوق المصري لدعوة المواطنين على أستخدامها، بديلاً لمثيلتها المصنوعة من مادة البلاستيك الضارة للبيئة ذات الاستخدام الأوحد.

مبادرة الحد من الأكياس

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاحتفالية اهتمام الدولة بالبعد البيئى فى كل المجالات نظراً لتأثيراته الكبيرة على الصحة والاقتصاد والإنسان.

وفى مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة عملت جاهدة على الحد من إستخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الأستخدام على مدار العاميين الماضيين وكانت هناك العديد من المبادرات مثل Very Nile فى حى الزمالك حيث توقف عدد 120 محلا عن استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالورقية والقماش ، كما تم التعاون مع محافظة البحر الأحمر للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية فى المحافظة.

مشيرة أن عمل الوزارة خلال تلك الفترة كان بدون إطار تشريعى ينظم هذه العملية ، نظراً لاحتياجها لإدارة متكاملة ، لذا قامت الدولة بالتصديق على قانون إدارة المخلفات الجديد الذى أقر المسئولية الممتدة للمنتج لضمان التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة عملت مع عدد من الشركات المنتجة للبلاستيك الذين يعملون مع عدد من شركات القطاع الخاص لتجميع البلاستيك وارساله للمصانع المسئولة عن تدويره، وتلك الشركات الكبري تقوم بمساعدة الشركات الصغيرة وتقدم العون لها .

وقد أعربت فؤاد عن سعادتها بالمشروعات المتميزة لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة التى ركز معظمها على المخلفات البلاستيكية ذات التأثيرات السلبية على المسطحات المائية والكائنات الحية والتوازن البيئى.

وعقبت وزيرة البيئة على مشروعات الطلاب بأن جميعها عكست ما تقوم به الوزارة من جهود فى مجال الحد من استخدام البلاستيك.

مشيرة إلى تنوع المشروعات بين مشروعات عن إعادة إستخدام البلاستيك وأخرى قامت بعمل marketing متميز يمكن لها مشاركتنا فى حملة اتحضر للأخضر لنشر الوعى البيئى التى تم إطلاقها برعاية رئيس الجهمورية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه يمكن إطلاق أول منصة للمنتجات الصديقة للبيئة برعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع الجامعة الألمانية يمكن من خلالها للطلبة مشاركة الوزارة فى حملة اتحضر للأخضر خلال الصيف التى تقوم بحملات فى الاسكندرية والساحل الشمالى.

كما يمكن تنفيذ التجربة فى محافظات أخرى ، علاوة على جذب شركات خاصة للعمل معنا فى هذا المجال.

من جانبه، استهل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة فى كلمته بتثمين دور وزيرة البيئة في المشاركة في هذه الاحتفالية التي تسهم بدورها في فتح قنوات اتصال مباشر بين كليات الجامعة ووزارة البيئة التى بادرت بالتواصل مع الجامعة لتحفيز شبابها على مواصلة العمل البيئي وتوظيف مشاريعهم و افكارهم في هذا الصدد.

و نوه منصور خلال كلمته إلى ان الجامعة بصفتها مؤسسة أكاديمية للبحوث والتعليم و الأبتكار، يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا في التطرّق لهذه القضايا والتعامل معها وهو ما جعلها تتحوّل إلى جامعة خضراء أو بيئية. الـ Green University ، فالجامعة تضع نصب عينيها الحرص على أن يتطرّق جميع الطلاب إلى قضايا الاستدامة والبيئة من خلال المقرّرات الدراسية و النشاطات اللامنهجية في الجامعة التي تجعل من مسيرتهم الدراسية تجربة رائعة في مجال الاستدامة والحفاظ على كوكبنا ، فعلى على سبيل المثال وليس الحصر جاء ذلك ممثلاً فى علوم توليد الطاقة النظيفة (كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات) ومناهج وأسس التسويق لنشر الوعى البيئى المجتمعى (كلية تكنولوجيا الإدارة و كلية العلوم التطبيقية والفنون) وعلوم إعادة التدوير (كلية العلوم التطبيقية والفنون) ومكافحة التصحر والتنمية الحضرية ودراسات التنوع البيئى والحفاظ على الشواطىء (هندسة عمارة ومدني) الى آخره من المجالات أخرى ذات الصلة ، مدللاً أن الجامعة لديها أكبر منظومة متكاملة لتوليد و تخزين الطاقة الشمسية.

وأشار منصور إلى أن الجامعة لديها سجل حافل من انجازات و ابتكارات طلابها وخريجها في مجال تطوير المنتجات الصديقة البيئة استعرض منها شركة ” “Up fuse – لخريجتي الجامعة – تم اختيار حقائبهم الصديقة للبيئة من قبل مسئولي منتدى شباب العالم في نسخته الثانية 2018 لكى توضع بداخلها الهدايا التذكارية المقدمة للمشاركين في المنتدى لما تميزت به من ببراعة التصميم والذوق الرفيع والجودة الشاملة.

ويذكر أنهم قاموا بإنتاج ما يقرب من 10 آلاف شنطة صديقة للبيئة من 180 ألف من أكياس البلاستيك المعاد تدويرها ما ساهم في خلق أكثر من 50 فرصة عمل لمحدودى الدخل فى منشية ناصر .

جديرا بالذكر أن العروض التى قام الطلاب بتقديمها شملت المنتجات (أقنعة قطنية معاد تدويرها وقابلة للغسل من انتاج شركة أب فيوز Up-Fuse التي اسستها يارا ياسين ورانيا رافع خريجتي كلية الفنون التطبيقية بالجامعة – حقائب تسوق صديقة للبيئة من انتاج شركة جٌماش Gomash – وشفاط للمشروبات مصنعة من مواد نباتية طبيعية مثل نشا الذرة او قصب السكر من انتاج شركة Eearthly ، وتحت إشراف الدكاترة احمد وهبي نائب عميد كلية العلوم التطبيقة و الفنون لشؤون الطلاب و سارة الديب الأستاذ مساعد بكلية تكنولوجيا الإدارة وبرعاية الدكتور إيهاب كامل أبو الخير ، وسابينا مولر عميدي الكليتين.