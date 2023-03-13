إطلاق منصة «خضار سبلاي» لتسويق منتجات المزارعين المصريين

أعلنت شركة خضار. كوم، المصرية الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات الزراعية، إطلاق منصتها الجديدة “خضار سبلاي” Khodar Supply لتكون أول منصة تسويق متكاملة للمزارعين المصريين، والتي تسمح للمطاعم والكافيهات والمستشفيات والفنادق وشركات الإعاشة شراء أكثر من 200 صنف من الخضروات والفاكهة الطازجة بمواصفات متنوعة وجودة عالية، وذلك بالإضافة لإتاحة خدمات التوصيل السريع إلى 11 محافظة على مستوى الجمهورية، بجانب توفير طرق دفع مختلفة وتسهيلات مرنة للسداد.

وانطلقت خضار. كوم، في إبريل 2020 من مقرها بمدينة الإسكندرية، بهدف أساسي لخلق قنوات تسويقية للمزارعين المصريين، عبر تسويق محاصيلهم الزراعية للسلاسل الغذائية وتطبيقات التوصيل بأعلى جودة، ثم توسعت تدريجيا لتقديم الخضار والفاكهة لتجار الجملة بعد توفيرها بأعلى جودة وأفضل سعر من المزارعين مباشرة مع تقديم خدمات النقل وإضافة المزيد من خدمات القيمة المضافة تباعاً.

شركة خضار. كوم أسسها كل من أيمن حمزة وياسر عيدروس وعمرو الشيخ، ونجحت بعد أشهر قليلة من التأسيس في الحصول على تمويلا ماليا من مختبر الشركات الناشئة السعودي Revival Lab لدعم خططها التوسعية، لتقدم أعمالها حاليًا في 11 محافظة مصرية.وحققت خضار.كوم معدل نمو تجاوز 160% عام 2022 وهو ما دفعها للتوسع في محافظات جديدة مع تعزيز الانتشار في المحافظات الحالية وفتح قنوات بيعية جديدة خارجية، وتقديم المزيد من الخدمات للمزارعين لرفع جودة المحاصيل وزيادة ربحية المزارع.

من جانبه، أكد أيمن حمزة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خضار. كوم، أن “خضار” تستهدف تعظيم العائد لكل المشاركين في العملية الزراعية عبر تقديم الدعم اللازم للمزارع في مراحل الزراعة الأولى واختيار المنتجات حتى فتح قنوات تسويقية لبيع المحصول، وصولا إلى مرحلة إعادة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من المنتج الزراعي من خلال تطبيق التكنولوجيا وحلول الاستدامة.

وأضاف قائلا: “أطلقنا خدمة المساعد الشخصي عبر تطبيق الواتساب، والتي تُمكّن المزارعين بكل سهولة من عرض محاصيلهم الزراعية مع تحديد أسعار بيعها بالشكل المناسب، مع إمكانيات توفيرالنقل المحاصيل وتخزينها، بالإضافة لتمكين المزارع من طلب جمع وتدوير المخلفات الزراعية الخاصة به”.

وفي إطار توسيع قاعدة انتشارها تعاونت شركة خضار. كوم، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، وقامت في إطار هذا التعاون بتدريب مهندسين ومستشارين من مختلف الجمعيات الزراعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، على استخدام أول مساعد شخصي للمزارع المصري عبر الواتساب والذي يهدف لفتح أسواق تسويقية للمزارعين داخل وخارج مصر وتسهيل عمليات النقل والتخزين وإدارة المخلفات للمحاصيل الزراعية.ويشكل القطاع الزراعي ما يقرب من 17% من الصادرات السلعية للخارج و12% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتبلغ نسبة العاملين بالقطاع الزراعي ما يقرب من 25% من إجمالي القوى العاملة في مصر.

واختتم حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن شركة خضار. كوم ستواصل جهودها خلال الفترة المقبلة لمواكبة ارتفاع حجم الطلب المحلي والعالمي على المنتجات الزراعية المصرية عبر إطلاق المزيد من المنتجات التى تساعد على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية داخل مصر وخارجها.