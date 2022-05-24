إطلاق منصة «تأهيل» لخدمات ذوي الإعاقة تحت شعار «احترافك فى اختلافك»

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بديوان عام المحافظة؛ مراسم إطلاق المنصة الإلكترونية للشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل التوظيف “تأهيل” تحت شعار (احترافك فى اختلافك) بمحافظة الفيوم وهى من أوائل محافظات الجمهورية التى سيتم إطلاق خدمات الشبكة بها لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على فرص عمل مناسبة لقدراتهم.

جاء ذلك فى إطار زيارته لمحافظة الفيوم لافتتاح وتفقد مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبادرة حياة كريمة في قرى المحافظة؛

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد افتتح مكتب بريد “قلهانة” ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى محافظة الفيوم وذلك بعد تطويره لتقديم الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين، بالإضافة إلى افتتاح مكتبى بريد “الجون” و”طامية الرئيسى” كما تفقد مشروع الشركة المصرية للاتصالات لمد كابلات الألياف الضوئية بقرية “قلهانة”، وشارك بالحضور في جانب من فعاليات ندوة للتثقيف الرقمى والمالى للمواطنين بقرية “قلهانة” ضمن مبادرة حياة كريمة.

وخلال زيارته لديوان عام محافظة الفيوم؛ أكد الوزير أن محافظة الفيوم من المحافظات الواعدة التي تزخر بالكوادر البشرية والفرص الاستثمارية؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ عدد من المشروعات بالتعاون مع محافظة الفيوم ومنها تطوير البنية التحتية للاتصالات ودعم عمليات التحول الرقمي بالمحافظة والتنمية البشرية من خلال دمج وتمكين الأشخاص متحدى الإعاقة وإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم الذي من المقرر افتتاحه نهاية العام الحالي.

وأضاف أنه يتم التعاون مع المحافظة في تنفيذ مشروعات الوزارة بمبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة؛ لافتا إلى أن المبادرة تعد مشروعا رائدا عملاقا غير مسبوق تضطلع به الدولة بكافة أجهزتها لرفع كفاءة كافة قرى مصر؛ مؤكدا أن مشاركة الوزارة في المرحلة الاولى من المبادرة من خلال أربعة محاور رئيسية، حيث يعني المحور الأول بتوصيل كابلات الألياف الضوئية بالقرى لإتاحة الإنترنت فائق السرعة للمواطنين لتمكينهم من الانفتاح على عالم المعرفة وذلك في ضوء رؤية الحكومة بأهمية الإنترنت كأحد المقومات الرئيسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أن المحور الثاني يعني بتطوير كافة مكاتب البريد بقرى المبادرة وتطويرها من حيث الشكل والمضمون وتطوير الخدمات المقدمة من خلالها لتشمل خدمات مالية متنوعة وحكومية بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية على النحو الذي يسهم في تحفيز التجارة الالكترونية بالقرى وبالتالي خلق فرص عمل لصغار الصناع؛ مشيرا الى أن المحور الثالث يعني برفع كفاءة شبكة انترنت المحمول من خلال تزويد قرى المبادرة بمحطات جديدة لشبكات محمول؛ فيما يعني المحور الرابع ببناء الإنسان من خلال مجموعة من المبادرات والدورات التدريبية لتمكين المواطنين من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحصول على فرص عمل وتلقي الخدمات الرقمية.

وأوضحت المهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخرا الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل التوظيف “تأهيل”، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك فى خطوة لاستكمال جهود الدولة نحو تمكين ودمج كافة الأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كجزء من خطة الحكومة المصرية لبناء الإنسان، وتحقيق مصر الرقمية عن طريق نشر خدمات التأهيل والتدريب وخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال إتاحة منصة إلكترونية للتوظيف على شبكة الإنترنت ومن خلال تطبيق على أجهزة الهاتف الذكية (الموبايل) للربط بين الأشخاص ذوى الإعاقة، وأصحاب الأعمال والجهات المعنية بتقديم خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف.هذا وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة الفيوم وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم إلى عقد مجموعة من ورش العمل والندوات التعريفية بخدمات المنصة الإلكترونية لكل من الأشخاص ذوى الإعاقة وأصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى ذات الصلة، لعرض خدمات الشبكة القومية والتعريف بالوظائف والخدمات المتاحة وتعظيم الاستفادة من خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف المقدمة من الجهات والمؤسسات المختلفة بمحافظة الفيوم.

وفى سياق متصل؛ تفقد الوزير و محافظ الفيوم تطورات الأعمال الإنشائية لمركز إبداع مصر الرقمية الذى يتم تدشينه بجامعة الفيوم بالتعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى فى إطار المرحلة الثانية لمشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات؛ حيث كان فى استقبالهما الدكتورةإيمان عاشور رئيس المعهد القومي للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات. ويهدف مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية إلى تهيئة البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجى فى كافة أنحاء الجمهورية، وإعداد كوادر تساهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.