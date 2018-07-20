إطلاق معرض ”مصر للعقار والاستثمار” 5 سبتمبر المقبل

المال- خاص وقعت شركة النيروز لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بدولة الإمارات والتى سبق وإن نظمت عدد من المعارض العقارية بالإمارات بعنوان ”هذي مصر” تحالفاً مع شركة افرست الدولية لتنظيم المعارض؛ يقضي بقيام الشركتين بإطلاق معرض ”مصر للعقار والاستثمار” بمركز مصر ل

المال- خاص

وقعت شركة النيروز لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بدولة الإمارات والتى سبق وإن نظمت عدد من المعارض العقارية بالإمارات بعنوان ”هذي مصر” تحالفاً مع شركة افرست الدولية لتنظيم المعارض؛ يقضي بقيام الشركتين بإطلاق معرض ”مصر للعقار والاستثمار” بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس

وتتأهب عدد من الشركات المصرية الكبرى للمشاركة في المعرض تحت سقف واحد برعاية اتصالات والذى تنطلق فعاليته 5 سبتمبر القادم .

الجدير بالذكر أن المجموعتين ستعملان على جذب نخبة من الشركات تقدم فرصا عقارية فريدة ومتنوعة ، وهوما سيعود بالنفع على المستهليكن والشركات

ويتميز المعرض بتعدد المشروعات المطروحة وتنوعها لتناسب جميع الشرائح وإعطاء فرصة المفاضلة بين العروض والتشجيع على الاستثمار والاستفادة من خصم الشركات وتسهيلات السداد المزمع أن تطرحها الشركات لمشروعاتها بالمعرض ، إضافة إلى المناطق الجديدة التي طرحت مشروعاتها للاستثمار بالعاصمة الإدارية ومدينة المستقبل والقاهرة الجديدة وأكتوبر والإسكندرية وساحل البحر الاحمر والساحل الشمالي ودمياط الجديدة وعدد من المدن الجديدة.