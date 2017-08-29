إطلاق معرضين للآثار فى كندا وموناكو

❏ صلاح الدين: معرض «الأثار الغارقة» يجلب 800 ألف يورو سنوياً المال ـ خاص أعلنت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، عن موافقة مجلس الإدارة على إقامة معرضين فى كندا وموناكو، خلال العام المقبل، لافتة إلى أن معرض الآثار فى كندا يضم 37 قطعة أثرية، اختيارهم من متحف الفن

❏ صلاح الدين: معرض «الأثار الغارقة» يجلب 800 ألف يورو سنوياً



المال ـ خاص

أعلنت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، عن موافقة مجلس الإدارة على إقامة معرضين فى كندا وموناكو، خلال العام المقبل، لافتة إلى أن معرض الآثار فى كندا يضم 37 قطعة أثرية، اختيارهم من متحف الفن الإسلامى، ومن المقرر أن ينطلق مارس المقبل.

وأضافت إلهام لـ”المال”، أن المعرض يقام لمدة 6 أشهر، ويوزع العائد منه مناصفة بين الوزارة والجانب الكندى، أما المعرض الثانى فمن المقرر إقامته فى موناكو، خلال شهر يوليو 2018، ويحمل اسم كنوز الفراعنة، وأن المعرض يقام لمدة 3 أشهر، وعائد مالى يصل إلى 600 ألف يورو.

ولفتت إلى أن معرض الآثار الغارقة فى طريقه للانتقال من سويسرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن المعرض يقام فى عدة دول أوروبية، ومستمر حتى 3 أعوام، والعائد المادى منه 800 ألف يورو سنوياً.

وأطلقت وزارة الآثار معرضًا لأسرار مصر الغارقة، خلال العام الماضى، فى 3 مدن أوروبية، “باريس، ولندن، وسويسرا” لمدة 6 أشهر، ويضم المعرض 293 قطعة أثرية، تحكى أساطير الإله «أوزوريس»، والآثار الغارقة التى عثر عليها بمدينتى هيراكليون وأبو قير وميناء الإسكندرية الشرقى، واختيار القطع من متحف مكتبة الإسكندرية، والمتحف اليونانى الرومانى، والمتحف البحرى، والمتحف القومى بالإسكندرية، والمتحف المصرى بالتحرير.

وفى سياق متصل لفتت رئيس القطاع إلى أنه تم الأنتهاء من معرض الآثار المقام فى دولة كازاخستان، الذى ضم 23 قطعة أثرية، من متحف الفن الإسلامى، وإقامته لمدة 3 أشهر وبعائد مادى 60 ألف يورو.

وشددت على أهمية إقامة معارض للآثار المصرية بالخارج، لتوفير عائد مالى بالعملة الصعبة، وتعريف السائح الأجنبى بما تمتلكه مصر من كنوز، بما يدفعه لزيارتها، والتأكيد على أنها أمنة.