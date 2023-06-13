إطلاق مشروع مركز الأعمال العالمي للشركات الكورية في السعودية

قالت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها أقامت حفل إزالة الستار عن مركز الأعمال العالمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحسب وكالة يونهاب.

مركز الأعمال العالمي هو منصة تعاون تقدم مساحة مشاركة مفتوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية التي توسع أعمالها إلى الخارج، وتساعد الشركات الكورية في توسيع الأعمال والاستيطان المبكر في الخارج من خلال تعزيز شبكات مع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين.

ومن المتوقع أن يفتتح مركز الأعمال العالمي رسميا خلال هذا العام.

ووقعت الحكومتان الكورية والسعودية مذكرة تفاهم ليسير مركز الأعمال العالمي في الرياض بشكل سلس.

ومن المتوقع أن تساعد الوزارة الكورية عبر مركز الأعمال العالمي الشركات الكورية في تقدم السعودية، بينما تخفف وزارة الاستثمار السعودية قواعد محلية مثل تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال للسماح بالاستيطان المبكر في السعودية.

وقالت وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية “لي يونغ” إن هذا الحفل سيكون بمثابة نقطة انطلاق مهمة لمواصلة التبادل والتعاون بين البلدين، وأضافت أنها تتطلع إلى تقديم مزيد من الفرص لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تتميز بتقنيات ممتازة في مشاريع سعودية مثل مشروع نيوم ورؤية 2030 وغيرها.