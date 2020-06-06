إطلاق مسرحيات مبادرة «اضحك فكر اعرف» الاثنين المقبل

تنطلق فاعليات مبادرة «اضحك فكر اعرف»، يوم الاثنين الموافق 8 يونيو، ضمن فاعليات «الثقافة بين إيديك»، وقامت بتدشينها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، ويقوم بتنفيذها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفِرق التي تم اختيارها لتقديم المسرحيات بهذه الفاعليات هى فرقة مسرح المواجهة بقيادة سامح بسيونى، بالتعاون مع فرقة المسرح القومى بقيادة إيهاب فهمى.

تستلهم مبادرة «اضحك فكر اعرف» عددًا من القصص القصيرة للمؤلف الروسى العالمى أنطون تشيكوف، وستُبث تباعًا التاسعة والنصف، على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

يقوم المخرج الكبير جلال الشرقاوى بالتعريف بتشيكوف وإلقاء الضوء على منهجه وأسلوبه، قبل بداية عرض أولى المسرحيات التي ستُعرض ضمن هذه الفاعليات. اسماعيل مختار

عبد الدايم : «اضحك فكر اعرف» مبادرة لإثراء أنشطة الوزارة الإلكترونية

قالت إيناس عبد الدايم إن تدشين برنامج العروض المسرحية «اضحك فكر اعرف» يأتى فى إطار خطط تطوير وإثراء أنشطة المبادرة الإلكترونية «الثقافة بين إيديك».

وتم اختيار شعار البرنامج ليعكس مضمونه الذي يهدف إلى استنهاض الوعى وزيادة المعرفة من خلال تقديم أعمال عالمية بالأسلوب الإبداعى المصرى. إيناس عبد الدايم

وأضافت عبد الدايم أن ثراء الفكرة يأتي من مشاركة عظماء ورموز المسرح الذين قاموا بتقديم التعليق على الأعمال المسرحية وتحليل محتواها، ومنهم جلال الشرقاوي، فهمى الخولى، عصام السيد، سمير العصفورى، الدكتور سناء شافع، وغيرهم من العمالقة.

وأكدت عبد الدايم أن برنامج العروض يعيد اكتشاف كنوز المؤلفات التى شكلت بعض ملامح التاريخ الفنى للإنسانية ويحمل الكثير من الرسائل الإيجابية التى تسهم بصورة فاعلة فى نشر المثل العليا والقيم الأخلاقية السامية. سامح بسيوني

بسيوني : المسرحية الواحدة تتراوح بين 20 إلى 50 دقيقة

من جانبه قال المخرج سامح بسيونى، مدير فرقة المواجهة، إن برنامج «اضحك فكر اعرف» يضم مجموعة من العروض المسرحية المستلهمة من أعمال تشيكوف، مشيرًا إلى أن مدة العرض الواحد تتراوح بين 20 إلى 50 ق، ويسبقها شرح لمنهج المؤلف العالمى من خلال أحد الرموز الفنية المصرية البارزة، كما يعقبه تحليل للمسرحية والهدف منها.