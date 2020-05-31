إطلاق مسابقة لتصميم لوجو المدينة الرياضية بـ العاصمة الإدارية

بحسب بيان مجلس الوزراء، تتضمن المسابقة تصميم لوجو يعبر عن العاصمة الإدارية الجديدة للمرحلة السنية من 16 الى 40 سنة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مسابقة تصميم لوجو للمدينة الرياضية بـ العاصمة الإدارية وكذلك بعض المشروعات القومية للمتخصصين وكذلك المتميزين والموهوبين فنيا في مجال الدعاية والتصميم لمرحلتي الطلائع والشباب.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، تتضمن المسابقة تصميم لوجو يعبر عن العاصمة الإدارية الجديدة للمرحلة السنية من 16 الى 40 سنة، بشرط أن تكون فكرة اللوجو جديدة غير مقتبسة من اي لوجو آخر، وأن يصاحب اللوجو اسم الكيان باللغتين العربية والإنجليزية.

وتشترط الوزارة أن يقوم المشارك بتسليم نسخة من التصميم أبيض وأسود jpg، نسخة وأخرى ملونة مع مراعاة أن تكون الألوان صريحة أو متدرجة لكي يكون التصميم صالح للتنفيذ والطباعة.

ويقوم المشارك باستيفاء استمارة المشاركة وإرسال الأعمال على https://www.emys.gov.eg/moy/forms/?t=logo قبل 10 يونيو المقبل في حالة الفوز يلتزم المتسابق بتنفيذ التعديلات التي تقترحها اللجنة إن وجدت وتسليم الشعار بمقاسات psd “٣ سم * ٥ سم – ١٠ سم * ١٥ سم -٢٠ سم * ٣٠ سم”.

وأكدت الوزارة أن قرارات لجنة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن عليها، وسوف يحصل أفضل تصميم من مرحلة الشباب على جائزة مالية قدرها 8000ج، وأفضل تصميم من مرحلة الطلائع على جائزة مالية قدرها 6000 ج.