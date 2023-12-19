إطلاق مبادرة XMATCH لتوفير فرص استثمارية للمشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلقت شركة إكسيتس مينا (Exits Mena)، مبادرة إكسماتش (XMATCH DEMO DAY) بالتعاون مع إيكوسيس بلس (ECOSYS+)، مبادرة توفر فرص استثمارية متوقعة بقيمة إجمالية تتخطى 20 مليون دولار أمريكي من قبل المستثمرين المشاركين بالحدث، بالإضافة إلى فرص غير مسبوقة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من التواصل مباشرة مع جهات تمويل كبرى، والحصول على التمويل والدعم الاستراتيجي.

وخلال فعاليات الحدث، تم ربط نحو 40 شركة ناشئة ومشروع صغير ومتوسط من 16 قطاعًا مختلفًا بأكثر من 60 مستثمرًا، بما في ذلك مستثمرون ملائكيين، شركات رُؤوس أموال المخاطر، مُسَرِّعاتُ الشركاتِ الناشِئَةِ، والبنوك والمؤسسات المالية المصرية والإقليمية.

وتم اختيار قائمة منتقاة من 40 شركة ناشئة ومشروع صغير ومتوسط واعد، من بين أكثر من 1000 متقدم تم تقييمهم، لتلقّي تدريب مصمم خصيصًا للاستعداد للاستثمار، بالشراكة مع كلية الأعمال في جامعة ذا نوليدج هب (The Knowledge Hub) وجامعة كوفنتري.

ويعد “XMATCH” شهادة على الثقة المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المنطقة، حيث سهّل الحدث الأول من نوعه المخصص لهذه المشروعات، التفاعلات المباشرة بين تلك المشاريع والمستثمرين المختلفين، وركز اليوم الأول على 20 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا، موفرًا منصة فريدة للعروض التقديمية وردود الفعل المباشرة، حيث عرض مؤسسو تلك المشاريع نماذج أعمالهم على مجموعة متنوعة من المستثمرين، بينما ركز اليوم الثاني على 20 شركة ناشئة، وعلى مدار اليومين حدث 15 تطابقًا ويعمل فريق (EXITS) حاليًا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المحتملين لتحويل تلك الفرص إلى صفقات.

وشهد الحدث تفاعلا كبيرا ومناقشات بين المستثمرين حول تطوير النظام البيئي والتعاون المستقبلي، مما يعكس حجم مرونة وديناميكية النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد محمد أبو النجا نجاتي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إكسيتس مينا، أن النسخة الثانية من يوم عرض إكسماتش تأتي نتيجة للنجاح الرائع لهذا الحدث الافتتاحي، وقال: “رؤيتنا هي الحفاظ على هذا الزخم والاستمرار في كوننا حجر الزاوية لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وبهذه المناسبة، قالت أهلة الصبان، الشريك المؤسس ونائب الرئيس لإكسيتس مينا: “يُظهر تركيز عرض إكسماتش الفريد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركات الناشئة، التزامنا بإحياء اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك ابتكرنا نهجًا جديدًا للتوفيق بين المستثمرين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية التي تفتقد إلى منصات العروض التقديمية التي تؤهلها لجذب مستثمرين جدد”.

أضافت الصبان: “فخورون بأننا الرواد في إنشاء منصة خدمات استثمارية تركز حصريًا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لنقدم لهم فرص التمويل والإرشاد والتوجيه الذي يحتاجونه للتوسع والنجاح”.

بينما علقت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل (NilePreneurs) بجامعة النيل، قائلة: “كانت الشراكة مع إكسيتس مينا خلال فعالية “إكسماتش” قرارًا استراتيجيًا مهمًا، حيث تتوافق مع أهدافنا المتمثلة في تعزيز ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق تأثير اقتصادي أكبر”.

وأشار أيمن الطنبولي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإكسيتس مينا، إلى أن “XMATCH” ليس مجرد حدثا؛ بل إنه حافز للتغيير، وتمثل الوعود الاستثمارية بقيمة 20 مليون دولار فور إتمامها قفزة كبيرة للأمام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مصر والمنطقة، وتأكيداً على دورها الحيوي في الاقتصاد، وهو ما أثبته حضور شخصيات بارزة في الاقتصاد المصري، مثل الدكتور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري، الذي قدم دعمًا مخصصًا من خلال مبادرة رواد النيل؛ وهي مبادرة وطنية بدأت في عام 2018 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والرياديين في مصر، بتمويل من البنك المركزي المصري (CBE)، وتنفيذ جامعة النيل.