إطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» للحد من البطالة غدا بمطروح

تبدأ غدا الأحد مبادرة “مهنتك مستقبلك” في مطروح للحد من البطالة بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة وتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق بمطروح.

وصرح فريد السنوسى مدير عام مديرية القوى العاملة فى مطروح ، بأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وافق على انطلاق المبادرة التى تأتى انطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة .

المبادرة تنفذ من خلال الوحدات المتنقلة للتدريب المهني في مطروح

وأضاف أن المبادرة سيتم تنفيذها من خلال الوحدات المتنقلة للتدريب المهنى بمديرية القوى العاملة بمطروح بهدف التدريب والتأهيل على المهن الحرفية المختلفة لشباب وفتيات القرى المستهدفة.

ومن المقرر انطلاق فعاليات الوحدة المتنقلة وذلك بقرية سيدى شبيب بمدينة الضبعة اعتباراً من غدا الاحد 8 مارس للتدريب على مهنة الحياكة والتفصيل للاناث، وكذلك على مهنة السباكة الصحية و توصيلات الكهرباء للذكور.

وأوضح مدير القوى العاملة فى مطروح أنه على من يرغب فى الالتحاق بالدورات التدريبية وفقا للشروط المطلوبة فعليه التقدم لرئيس الوحدة المحلية بقرية سيدى شبيب بالضبعة.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات مع الإعلان عن المبادرة والتوعيه بأهميتها وإتاحة الفرصة للشباب للاشتراك بها بما يساهم فى تأهيلهم وتدريبهم على المهن المستهدفة لتوفير مصدر دخل لهم وتحسين الأحوال المعيشة والحد من البطالة.