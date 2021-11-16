اتصالات وتكنولوجيا

إطلاق مبادرة «طلبات باترول» لزيادة وعي الطيارين بقواعد السلامة

لزيادة الثقافة المرورية الآمنة لطيارين "طلبات" بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السلامة على الطرق الخارجية والداخلية، كجزء من تعزيز ثقافة "السلامة على الطرق"
طارق رمضان 6:30 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 6:30 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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أعلنت شركة “طلبات مصر” العاملة في مجال توصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت عن إطلاقها لمبادرة “طلبات باترول” لزيادة الثقافة المرورية الآمنة لطيارين “طلبات” بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السلامة على الطرق الخارجية والداخلية، كجزء من تعزيز ثقافة ” السلامة على الطرق”.

وستقوم مجموعة من مسئولي السلامة والأمان تحت اسم “طلبات باترول” لضمان التزام سائقي الدليفري بمبادئ ولوائح السلامة المعتمدة من قبل الحكومة المصرية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، كما أنهم مسؤولون عن الإشراف وضمان الامتثال الموحد وفقًا لسياسة الشركة.

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وفي سياق متصل، قالت “هدير شلبي” المدير التنفيذي لــ “طلبات مصر” عن مدى سعادتها بإطلاق تلك المبادرة في مصر قائلة:

” نحن في “طلبات” نؤمن بالقيادة الجيدة، والمحافظة بالاستمرار على حياة ركابنا والنظام البيئي الذي يعملون فيه في قلب أعمالنا، وكوننا أول من يتخذ هذه الخطوة في الشركات العاملة في مجال توصيل الطعام بمصر فهى تعتبر لحظة خاصة لنا جميعًا ونحن فخورون للغاية بالاحتفال بهذا الإنجاز”.

وأضافت: “مبادرة “طلبات باترول” أتاحت لنا اتخاذ خطوة أخرى نحو سلامة ركابنا ومجتمعاتنا، حيث تم اختيار مسؤولي “طلبات باترول” من أقدم وأفضل الطيارين لدينا نظرًا لمعرفتهم بالشكل الذي يجب أن يبدو عليه الراكب والسلوك الصحيح لكل موقف، كما سيقومون بتنظيم دوريات عمل منتظمة لمتابعة وتقييم أداء الطيارين من أجل تحسين وتطوير الخدمة المقدمة للعملاء نظرًا لأن خدمات التوصيل التي نقدمها لعملائنا صارت جزء أساسي من حياتهم اليومية”.

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وأوضحت “شلبي” أنه تم إطلاق “طلبات باترول” في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة.

يذكر أن “طلبات” وفرت حزمة من الامتيازات وخدمات الدعم اللوجيستي لطياريها – مندوبي التوصيل – بما يضمن الوصول إلى أعلى مستوى من رضى وسعادة العملاء، حيث تشمل الخدمات التي وفرتها الشركة تيسير إجراءات الدفع والتحصيل عبر المحافظ الإلكترونية، وتوفير وثائق تأمين للطيارين ضد الحوادث ومساعدتهم على شراء دراجات نارية حديثة من خلال التعاون مع شركة “باجاج أوتو” المتخصصة في تصنيع الدراجات النارية بأسعار مخفضة مع عروض خاصة لخدمات الصيانة بالإضافة إلى أفضل أنظمة تقسيط بدون مقدم.

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بقلم طارق رمضان

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