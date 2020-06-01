إطلاق مبادرة «توطين» لتمويل شراء الحاسبات الشخصية يوليو المقبل

تعتزم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية إطلاق مبادرة تحت مسمى «توطين» لتمويل شراء أجهزة الحاسبات الشخصية واللاب توب الجديدة للمواطنين خلال يوليو المقبل.

وقال خليل حسن، رئيس الشعبة، إن المبادرة الجديدة سيتم إطلاقها بالتعاون مع 3 بنوك، هي: «مصر، والإسكندرية، وقطر الوطنى الأهلى QNB»» بأسعار فائدة ميسرة، بما يتوافق مع سياسات البنك المركزي، وذلك ضمن خطة الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمي، وتحفيز تجار التجزئة على التوسع فى استخدام نقاط المدفوعات الإلكترونية.

خليل حسن: إتاحة السداد على 36 شهراً بأسعار فائدة ميسرة

وأضاف فى تصريحات لـ «المال» أن مبادرة «توطين» تتضمن عدة تسهيلات ائتمانية، منها إتاحة السداد على 36 شهرًا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، على هامش لقائه مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بدعم تمويل أجهزة اللاب توب الحديثة للطلاب، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة ما يتعلق بميكنة الوزارات والجهات الحكومية لدعم جهود الدولة فى التحول الرقمي.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، تستهدف مبادرة توطين ميكنة 400 آلف تاجر على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركة فيزا لحلول المدفوعات الإلكترونية، بتكلفة 900 مليون جنيه.

وأكد كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنها بصدد عقد اجتماعات مع ممثلى شركات التكنولوجيا لبحث استكمال مبادرات التحول الرقمى التى سيتم إطلاقها بالسوق المحلية.

وأوضح أن تلك المبادرات تأتى فى إطار دعم مشروعات الدولة المتعلقة بتسريع وتيرة التحول الرقمى والشمول المالى بجميع القطاعات، بما يسهم فى رفع مستوى الخدمات واستحداث وسائل تسويقية جديدة للشركات وتجار التجزئة.

وذكر «غنيم» أن شعبة الاقتصاد الرقمى أعدت برنامجاً متكاملاً للمبادرات التى سيتم إطلاقها لتشمل جميع الأدوات والوسائل التطبيقية المستخدمة فى مشروعات التحول الرقمي، ومن بينها أجهزة الحاسبات الشخصية، للمساهمة فى تعزيز آليات التنفيذ، وإقبال الشركات والتجار.

محمود جمال وأحمد عوض