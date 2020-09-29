إطلاق مبادرة «توطين» أكتوبر المقبل

انتهت من وضع اللمسات النهائية لمبادرة «توطين» لتمويل شراء أجهزة الحاسبات الشخصية واللاب توب، والتى تعتزم إطلاقها خلال أكتوبر المقبل.

وقال خليل حسن، رئيس الشعبة، إنها انتهت من إعداد آليات تنفيذ المبادرة التى سيتم إطلاقها بالتعاون مع 3 بنوك، هى: «مصر» و«الإسكندرية»، و«قطر الوطنى الأهلى -QNB»، ومهمتها تمويل عمليات البيع لصالح المستهلكين فى المرحلة الأولى.

وأضاف لـ«المال» أن الشعبة قررت أيضا ضم مزيد من الجهات التمويلية من أجل تقديم تسهيلات للعملاء.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراء جولة من المباحثات مع مسئولى بنوك حكومية وخاصة – رفض تسميتها – لاتاحة خدمات تمويلية بأسعار فائدة ميسرة مع مد فترة السداد إلى 36 شهرًا.

وأكد أن شركات المدفوعات الإلكترونية ستشارك فى المبادرة، على أن تتولى عمليات التحصيل والدفع الإلكترونى من جانب المستهلكين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بدعم وتمويل أجهزة اللاب توب لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بميكنة الوزارات والجهات الحكومية، وذلك ضمن جهود الدولة فى التحول الرقمى والشمول المالى