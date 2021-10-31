اتصالات وتكنولوجيا

إطلاق مبادرة «بوسطة كلينك» لدعم التجارة الإلكترونية

خدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
محمود جمال 12:23 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 12:23 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

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أطلقت شركة بوسطة مبادرة بوسطة كلينك بهدف دعم التجارة الإلكترونية وخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

عقب المهندس محمد عزت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة علي إطلاق المبادرة قائلا: ”فخورون بإطلاق منصة بوسطة كلينك لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتنشيط التجارة الإلكترونية.

وأشار عزت إلى أنه بعد إجراء أبحاث ودراسات استقصائية ومن خلال خبرات التعامل مع أكثر من 3000 تاجر من مختلف الأحجام سنويًا،  أظهرت الأبحاث وجود فجوة كبيرة في السوق بسبب نقص الموارد والمعلومات الموثوق فيها في مجال التجارة الإلكترونية، وبالتبعية يعني ذلك فقدان العديد من المشاريع الصغيرة خصوصًا في مجال التجارة الالكترونية لفرصة حقيقية للنمو بسبب نقص المعلومات والخبرات.

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وأضاف: من هذا المنطلق ، ظهرت الحاجة إلى توفير مساحة لتناقل ومشاركة الخبرات لدعم نمو التجارة الإلكترونية هو ما دفعنا لإطلاق هذه المبادرة إلى  الحياة.

وتابع أن المنصة متاحة لأي شخص مهتم بالتجارة الإلكترونية سواء كان يمتلك بالفعل شركة أو لا يزال يبتكر الفكرة ويدرس السوق، مؤكدا أن منصة بوسطة كلينك مفتوحة للجميع، وستوفر فرصة للشركات الصغيرة لاكتساب المعرفة بالإضافة إلى اكتساب شبكة ضخمة من الاتصالات مع أشخاص مؤثرين في نفس السوق.

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من ناحية أخرى أكد شهاب الدين جمعة مدير التسويق وتطوير المنتجات بشركة بوسطة أن المبادرة غير مخصصة فقط لعملاء شركة بوسطة بل لكل المهتمين بالتجارة الإلكترونية.

وأضاف أن المبادرة تهدف  لدعم وتوجيه أكثر من 400 شركة ناشئة في المرحلة الأولي في 5 تحديات رئيسية هي المبيعات، التسويق، آليات التسعير، والحسابات.

وأشار شهاب الدين جمعة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة مصممة لتسهيل عملية الدخول لسوق التجارة الإلكترونية والحفاظ على التواجد في أصعب الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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