إطلاق مبادرة بمحافظة مطروح بهدف محو الأمية

أطلقت محافظة مطروح مبادرة بعنوان " مطروح بلا أمية" مع وضع إجراءات التنفيذ للاعلان عن بدء إطلاق المبادرة بالتعاون مع فرع محو الامية بالمحافظة

قرر مسئولون بمحافظة مطروح إطلاق مبادرة تهدف إلى محو الأمية وذلك عبر وضع الضوابط والأسس لتحفيز المستهدف محو أميتهم، من خلال فتح فصلين بكل قرية، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية للتنفيذ ومخاطبة جميع مجالس المدن لمتابعة تنفيذ المبادرة بالقرى التابعة.

وأكدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح على تبنى محافظة مطروح لمبادرة للقضاء على الأمية تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعنوان “مطروح بلا أمية” مع وضع إجراءات التنفيذ للإعلان عن بدء إطلاق المبادرة بالتعاون مع فرع محو الأمية بالمحافظة.

وأوضحت أنه تم مناقشة تنفيذ المبادرة مع عادل مسلم مدير فرع محو الأمية بمطروح، مع مقترح تكليف رؤساء القرى بجميع مراكز المحافظة الثمانية نحو فتح فصلين على الأقل بكل قرية وحصر عدد الاميين بها وأماكن تواجدهم لدرايتهم بطبيعة القرية، بالإضافة إلى العمل على تحفيز القائمين على التدريس وراغبي التعلم ومحو أميتهم .

وأشارت عثمان إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بتيسير كافة إجراءات المبادرة وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف منها، ووضع الضوابط والأسس لتحفيز المعلمين والمستهدف محو أميتهم، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية للتنفيذ ومخاطبة جميع مجالس المدن لمتابعة تنفيذ المبادرة بالقرى التابعة.

وياتى ذلك بهدف سرعة القضاء على الأمية التى تمثل أهم معوقات التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها، مع أهمية تضافر كافة الجهود خاصة دور المجتمع المحلى ووسائل الاعلام والدعوة الدينية فى مطروح لنشر الوعى بأهمية التعلم وتحفيز وتشجيع الأهالى على محو أميتهم بما يحقق الصالح العام لهم ولأسرهم ،وبما يتواكب مع جهود التنمية الشاملة بمحافظة مطروح وتسعى لتحقيقها.

بينما أوضح عادل مسلم مدير فرع محو الامية أنه يتم تحفيز المعلمين المشاركين من خلال هيئة محو الأمية ومنح مكافأت مالية بمبلغ 300 جنيه عن كل ناجح تشجيعًا وتحفيزاً لبذل مزيد من الجهود فى القضاء على الأمية .

جميع إجراءات مجانا

وشدد على أنه يتم تقديم جميع الخدمات التعليمية وتسليم شهادات محو الأمية وجميع إجراءات الامتحان وتسليم الشهادات مجانا وذلك بعد تقديم بطاقة الرقم القومى فقط وصورتها، مع إمكانية الاستفسار عن أي تساؤلات أو توضيحات خاصة بمحو الأمية بمطروح من خلال تليفون فرع محو الأمية رقم 4931902