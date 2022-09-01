إطلاق مبادرة «الداخلية» لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. لمدة شهر (صور)

أطلقت الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، على أن تستمر لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية، زي دراسي، أحذية)، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الإستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ونسقت مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال (814 منفذًا، 6 معارض رئيسية، 17 معرضًا فرعيًا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة بمجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

ووجهت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقًا مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة، منافذ ثابتة، معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

واضطلع قطاع المشروعات والتنمية بالوزارة من خلال “منظومة أمان” التي تساهم في توفير السلع الأساسية، التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز 32000 شنطة مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

وتواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية.