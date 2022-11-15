إطلاق مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» لدعم سيدات الأعمال بمصر

أطلقت “مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف” المؤسسة من قبل بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) الدعوة الخاصة “بسيدات الأعمال” لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل المصرية لتقديم مقترحات المشاريع في مصر حتى 22 ديسمبر المقبل .

وتقدم المبادرة منحاً للتمويل المشترك تتراوح قيمتها بين مليون و10 ملايين يورو لكل مشروع، كما تعتمد عملية اختيار المشاريع على تقديم دراسة تنافسية لكل مشروع ويتم إعطاء الأولوية للمقترحات مكتملة الأركان، عالية الجودة والجاهزة للتنفيذ.

ومن المقرر أن تشارك المبادرة فقط في تمويل المشاريع التي تم تصنيفها على أنها الأفضل من حيث الجدوى التشغيلية والاستدامة المالية وخلق فرص العمل.

وتسعى مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف إلى زيادة نسب مساهمة السيدات في سوق الأعمال المصرية، سواء كمؤسسين، مديرين تنفيذين، أو موظفين في مناصب غير إدارية.

يشار الي انه وفقا لتقرير “الفجوة العالمية بين الجنسين” لعام 2022، فإن شركة واحدة فقط من بين كل خمسين شركة في مصر تمتلك فيها النساء حصة الأغلبية، بينما تمثل الشركات التي تديرها سيدات نسبة 6% فقط.

وتمثل السيدات في مصر أقل من ربع القوة العاملة، على الرغم من تمتعهنّ بنسبة تمثيل أفضل في القطاع غير الرسمي.

كما تهدف المبادرة الي استقبال الطلبات لأربعة أنواع وهي المشاريع غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل (بدون تحقيق تدفقات نقدية) ، بالاضافة الي تغطية مبادرة” الاستثمار من أجل التوظيف” بحد أقصى 90٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.. إلى جانب المشاريع غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل (مع تحقيق تدفقات نقدية) وتغطي مبادرة” الاستثمار من أجل التوظيف” ما يصل إلى 75٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

بالاضافة إلى المشاريع الهادفة للربح ذات التأثير الأوسع نطاقاً في خلق فرص العمل، حيث تغطي مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” ما يصل إلى 35٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.. والمشاريع الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل ، حيث تغطي مبادرة” الاستثمار من أجل التوظيف” ما يصل إلى 25٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

وتعتمد نسبة مساهمة المنحة من اجمالي التمويل المستهدف على نوع المشروع.

ويمكن للمتقدمين المحتملين تقديم مقترحات المشاريع الخاصة بهم حتى 22 ديسمبر 2022 الساعة 5 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، حيث تدعو المبادرة كل من الشركات والمؤسسات المهتمة الأخرى، العامة منها أو خاصة، إلى تقديم مقترحات مشاريع عالية الجودة إما على شكل اتحاد مؤسسات أو كيان فردي.

ومن المقرر تنظيم سلسلة من الاجتماعات الافتراضية لعرض أهداف المبادرة وشروط تقديم المقترحات، بالإضافة إلى خطوات وطرق المشاركة.

وتعقد الندوات عبر الإنترنت في 22 نوفمبر و 6 ديسمبر و 13 ديسمبر 2022 الساعة 10 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا (11 صباحًا في مصر) على منصة ZOOM علي ان يتم استلام الرابط، عبر إرسال بريد إلكتروني إلى:

[email protected]

لمعرفة المزيد حول إجراءات التقديم وما إذا كنت مؤهلاً، يرجى الرجوع إلى المعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني: https://invest-for-jobs.com/en/ife-call-for-proposals-wib

للحصول على الإرشادات الخاصة بالمتقدمين والتفاصيل حول شروط التقديم: https://invest-for-jobs.com/en/ife-download-center

لمزيد من المعلومات حول مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف وتقديم الطلبات، يرجى زيارة:

https://invest-for-jobs.com/ife

يشار إلى استهداف مبادرة “استثمر من أجل الوظائف”، لإزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في أفريقيا، وهي: مصر و كوت ديفوار و إثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.