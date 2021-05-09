إطلاق قناة «OSN هو وهي» المؤقتة لعرض أشهر أفلام ثنائيات السينما المصرية

أعلنت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي على مستوى المنطقة، إطلاق القناة المؤقتة “OSN هو وهي”، وهي قناة تجمع افضل واشهر افلام ثنائيات السينما المصرية على مدى الخمسين سنة الماضية لعرض باقتها المخصصة لعيد الفطر.

وتضم العروض مجموعة من أروع أفلام أسطورة السينما المصرية عادل إمام وغيرها من الأعمال المميزة. تركز قناة “OSN هو وهي” المؤقتة على نجوم ونجمات السينما العربية

وتستعد القناة المؤقتة الجديدة خلال عيد الفطر لعرض أكثر من 30 فيلماً كلاسيكياً من أشهر الأفلام الكوميدية والدرامية والحركة والتشويق والرومانسية ، اعتباراً من 13 مايو حتى 5 يونيو.

وسيكون مشاهدو قناة “OSN هو وهي”على موعدٍ مع قصص تأسر القلوب؛ أبطالها ثنائيات تألقت على السجادة الحمراء ولمع نجمها على الشاشتين الصغيرة والكبيرة، حيث تعيد القناة عرض باقة من الأفلام الدرامية والرومانسية والكوميدية وغيرها من العصر الذهبي للسينما المصرية. وينقل نجوم ونجمات الرومانسية أمثال فؤاد المهندس وشويكار، وتامر حسني ومي عز الدين، وشادية وعبدالحليم حافظ وغيرهم، المشاهدين إلى عالم حالم يغمره الحب والمشاعر الجميلة.

وتضم قائمة العروض المختارة فيلم الكوميديا العائلي معبودة الجماهير من بطولة شادية وعبدالحليم حافظ وإنتاج عام 1967. ويروي الفيلم قصة حب ساحرة بين ممثلة شهيرة وممثل مغمور، وما يواجهانه من سخط منتج سينمائي غيور بعد قرارهما بالزواج. فيما يصوّر فيلم الدراما والتشويق تيتو إنتاج 2004، رحلة النجم المصري أحمد السقا نحو التوبة بعد أن قضى سنوات عديدة في الإصلاحية بتهمة قتل أحد أمناء الشرطة، وعلاقة الحب التي تجمعه مع الدكتورة نور (حنان الترك) ودورها في خلاصه من حياة الإجرام.

كما تعرض قناة “OSN هو وهي”ثلاثية عمر وسلمى التي انطلقت في عام 2007. ويروي العمل قصة زوجين مرحين يؤدي دوريهما تامر حسني ومي عز الدين، حيث يروي الجزء الأول بداية قصة حبهما المليئة بالرومانسية والمواقف المضحكة. وتظهر المشاكل في حياتهما في الجزء الثاني بعد عدة سنوات على زواجهما وإنجابهما توأمين، إذ تنشغل سلمى عن الاهتمام بنفسها ويشعر عمر بشوق لأيام العزوبة. وتتوالى الأحداث في الجزء الثالث حين تُختطف ابنتيهما على يد عصابة في جنوب أفريقيا، ليخوض الثنائي سلسلة من المغامرات في تلك المنطقة البعيدة.

وسيبدأ بث قناة “OSN هو وهي”اعتباراً من 13 مايو الساعة 9:00 بتوقيت السعودية حتى 5 يونيو الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، وستكون متاحة لمشتركي OSN Home Plus وPlatinum وPremier.

واحتفالاً بعيد ميلاد النجم المصري الكبير عادل إمام الموافق 17 مايو، تعرض OSN مجموعة متتابعة من أروع أفلام الزعيم من منتصف الليل حتى الساعة 24:00 بتوقيت جرينتش.