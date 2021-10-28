اتصالات وتكنولوجيا

إطلاق قمة المدن الذكية فى «كايرو آى سى تى» بمشاركة «الإسكان» والعاصمة الإدارية

الدورة 25 من “كايرو آى سى تى” تشتمل على 5 قاعات، منها قاعتان مخصصتان لمعرض حلول النقل الذكى «Trans MEA» على مساحة تتراوح بين 25 و 30 ألف متر مربع
المال - خاص 9:48 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21 9:48 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21

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كشف الإعلامى أسامة كمال، رئيس شركة «تريد فيرز إنترناشونال»، المنظمة لفعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات «كايرو آى سى تى»، عن إطلاق قمة المدن الذكية على هامش دورة اليوبيل الفضى للمعرض هذا العام، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل فى مركز المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وقال – فى حوار مع برنامج «CEO Level» الذى يذاع فى السابعة مساء اليوم على قناة جريدة «المال» على موقع يوتيوب – إن القمة ستشهد مشاركة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فضلا عن مجموعة من شركات المقاولات والتطوير العقارى وشركات التكنولوجيا فى مصر.

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فى سياق متصل، أكد «كمال» أن الدورة 25 من “كايرو آى سى تى” تشتمل على 5 قاعات، منها قاعتان مخصصتان لمعرض حلول النقل الذكى «Trans MEA» على مساحة تتراوح بين 25 و 30 ألف متر مربع، بينما تم تخصيص القاعتين الثالثة والرابعة لفعاليات معرض ومؤتمر «كايرو آى سى تى»، وتشغلان نفس المساحة تقريبا، أما القاعة الأخيرة فهى مخصصة لمعرض “كونكتا” للألعاب الإلكترونية لأول مرة، فضلا عن ساحات الابتكار «Innovation Areas» المخصصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

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وكشف أنه سيتم استعراض نموذج واقعى من قطار المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف خلال معرض «Trans MEA» مقدرا إجمالى عدد الكيانات المشاركة فى «كايرو آى سى تى 2021» بنحو 400 شركة تكنولوجيا حتى الآن ومثلها فى قطاع النقل، وحوالى 100 شركة فى معرض «كونكتا».

كمال: الشركة رفضت عروضا إنجليزية للاستحواذ على المعرض

على صعيد آخر، قال «كمال» إن «تريد فيرز» تلقت خلال السنوات الماضية عروضا من قبل شركات إنجليزية متخصصة فى تنظيم المعارض والمؤتمرات للاستحواذ على «كايرو آى سى تى» لكن الشركة فضلت الاستمرار فى تقديم المعرض بصبغة محلية مع التوسع فى المساحة وأعداد المشاركين كل عام.

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يذكر أن الدورة الأولى من «كايرو آى سى تى» انطلقت خلال عام 1996 تحت اسم المعرض الأول الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأقمار الصناعية و«البودكاست» تزامنا مع الإعلان عن إطلاق أول شبكة محمول فى مصر خلال نوفمبر من العام ذاته.

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بقلم المال - خاص

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