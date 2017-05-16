إطلاق فعاليات برنامج التعاون الإعلامى المصرى الأفريقى بالإسكندرية

مها يونس أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أهمية الشراكة والتعاون مع دول القارة الأفريقية؛ لما تمثله من ظهير مهم لمصر فى كل المجالات العلمية. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الأولى من برنامج التعاون الإعلامى المصرى الأفريقى للإعلاميات الأفريقيات، والذى يقام فى الفترة م

مها يونس



أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أهمية الشراكة والتعاون مع دول القارة الأفريقية؛ لما تمثله من ظهير مهم لمصر فى كل المجالات العلمية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الأولى من برنامج التعاون الإعلامى المصرى الأفريقى للإعلاميات الأفريقيات، والذى يقام فى الفترة من 7- 18 مايو الحالي، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، والذى تستضيفه كلية الطب، اليوم.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه الدورة تُقام بالتزامن مع الاحتفال السنوى بيوم أفريقيا ويوم المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن جامعة الإسكندرية هى أول جامعة مصرية تتولى رئاستها سيدة، مضيفًا أن هناك 680 طالبًا وطالبة من الدول الأفريقية يدرسون بجامعة الإسكندرية خلال العام الحالى فى مرحلة البكالوريوس، وأنه يشارك فى الدورة 47 من الإعلاميين الأفارقة، يمثلون 35 دولة أفريقية، متمنيًا لهم مشاركة ناجحة ومتميزة.

وأشار الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، إلى أن مستشفيات كلية الطب جامعة الإسكندرية، وصل عددها إلى 10 مستشفيات، بها حوالى 5000 سرير لخدمة المرضى بالإسكندرية والمحافظات المحيطة بها تقدم فيها كل الخدمات الصحية المتميزة وبها عدد من المعامل البحثية، مضيفًا أن الكلية هى الوحيدة على مستوى كليات الطب بمصر التى تقدم برامج باللغة الفرنسية لخدمة الدول الأفريقية.

وقام الدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، بتقديم عرض عن تاريخ العلاقة بين جامعة الإسكندرية والدول الأفريقية تحت عنوان “أفريقيا فى قلب جامعة الإسكندرية”، مستعرضًا فروع الجامعة بأفريقيا “تشاد، جنوب السودان”، مُشيدًا بدعم الحكومة المصرية فى مجال الإنشاءات بتلك الفروع وعرض الاتفاقيات مع الجامعات الأفريقية مثل الاتفاقية مع جامعة موى الكينية والبرامج الدراسية والمِنح والتبادل الطلابى.

وقام الدكتور وائل نبيل، رئيس قطاع المستشفيات الجامعية، بعرض للمستشفيات الجامعية وأقسامها والخدمات الصحية والبحثية بها.

كما تم عرض نبذة عن البرنامج التعليمى الدولى وبرنامج الشعبة الفرنسية بكلية الطب ونشاط المركز الهندسى التابع لكلية الهندسة داخل مصر وأهم المشروعات التى شارك فيها.

شـارك فى الفعاليـات الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئـون التعليم والطلاب، والمستشارة نجلاء بخيت مدير البرامج بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجيـة، والدكتور عبد العزيز قنصوة عميد كلية الهندسة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.