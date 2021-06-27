بورصة وشركات

إطلاق «فاليو السعودية» قبل نهاية 2021

فى إطار زيادة النشاط عبر التوسع الخارجى
أسماء السيد 9:54 ص, الأحد, 27 يونيو 21 9:54 ص, الأحد, 27 يونيو 21

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قال وليد حسونة الرئيس التنفيذى لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، إن «فاليو للتمويل الاستهلاكى» التابعة تعتزم إطلاق شركتها الجديدة فى السوق السعودية قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن «فاليو» قررت افتتاح شركة جديدة تابعة لها بالسعودية باسم «فاليو السعودية» لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكى هناك.

وأوضح أن نشاط الشركة الجديدة والخدمات التى سيتم تقديمها ستكون مشابهة للخدمات التى تقدمها «فاليو» المحلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة وضع السوق السعودية بشكل جيد.

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وليد حسونة: ذراع السوق المحلية تعتزم إتمام تعاقدات ضخمة بقطاعى التعليم والرعاية الصحية

وأشار إلى أن «فاليو» بشكل عام لديها مساع أخرى كبيرة للتوسع الخارجى والتواجد فى أسواق جديدة ولكن عقب الاستقرار فى السوق السعودية أولا.

وعلى صعيد خطة «فاليو» فى السوق المحلية، قال إنها تعتزم خلال الفترة المقبلة إتمام مجموعة التعاقدات الجديدة مع كبرى المؤسسات التعليمية- دون الإفصاح عن هويتها.

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وتابع إن القطاع التعليمى يُعد أحد أهم القطاعات التى تُركز الشركة أعمالها به، موضحًا أنه فى إطار التوسع به هناك مجموعة تعاقدات جديدة أيضًا مع عدة مدارس.

على صعيد آخر، لفت إلى أن هناك مساع حاليا لتعاقدات طبية بضم مجموعة من المستشفيات الجديدة.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس القابضة أطلقت فاليو «للتمويل الاستهلاكى» فى السوق المحلية بنهاية عام 2017 باستثمارات مبدئية بلغت250 مليون جنيه، وتتيح للمستهلكين من خلال أحد تطبيقات التكنولوجيا المالية الحصول على تيسير ائتمانى لحظى ويمكنهم من الوصول إلى شبكة متنامية من محالّ التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.

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بقلم أسماء السيد

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