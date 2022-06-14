إطلاق فاعليات الملتقى الدولي «جابر عصفور .. الإنجاز والتنوير» بالمجلس الأعلى للثقافة

تنطلق فاعليات الملتقى الدولي « جابر عصفور .. الإنجاز والتنوير » خلال يومي 26 و 27 يونيو الحالي بمقر المجلس الأعلى للثقافة ، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي بأمانة السيد عبد الحمد أحمد، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع الأستاذ إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس.

وذلك في إطار حرص المؤسستين على الاحتفاء بالرموز الفكرية والثقافية التي أثرت في الحركة الثقافية في الوطن العربي ومن بينهم العالم والناقد الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور؛ لعرض جزء من إسهام سيادته في الحقل الثقافي وطرح رؤى لكيفية الاستفادة من منجزه الفكري.

بوستر الملتقى الدولي « جابر عصفور .. الإنجاز والتنوير »

الملتقى الدولي « جابر عصفور .. الإنجاز والتنوير » بمشاركة نقاد ومبدعين ومفكرين من خمسة عشرة دولة عربية

ويتضمن الملتقى عدد من المحاور الرئيسية وورش العمل والشهادات؛ بمشاركة نخبة كبيرة من النقاد والمبدعين والسياسيين من أصدقاء وتلامذة ومحبي العالم الراحل الجليل من عدد كبير من ليبيا، العراق، تونس، الجزائر، السودان، المغرب، لبنان، البحرين، اليمن، الكويت، الإمارات، السعودية، سوريا، فلسطين ومصر .

مجموعة موضوعات هامة تناقش بالملتقى الدولي « جابر عصفور .. الإنجاز والتنوير »

يناقش بالملتقى العديد من الموضوعات العامة التي تخص الدكتور جابر عصفور وهي جابر عصفور أستاذًا وناقدًا ، و جابر عصفور قضايا التنوير ، وجابر عصفور رائدًا من رواد الثقافة العربية – شهادات – ، وجابر عصفور وبناء المؤسسات الثقافية، و جابر عصفور وقضايا الترجمة، وأيضا المشروع الثقافي لجابر عصفور -حلقة نقاشية -.

كما يصاحب الملتقى معرض للكتاب بمشاركة هيئات النشر التابعة لوزارة الثقافة المصرية وبعض دور النشر الخاصة؛ يتضمن بعض مؤلفات الأستاذ الدكتور جابر عصفور والأعمال الصادرة عنه.

و يصاحب الملتقى بث مباشر – أونلاين – عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع الفيسبوك .