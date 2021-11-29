إطلاق عيادات OneHealth التخصصية يضع معاييرًا جديدة لتجربة الرعاية الصحية في مصر

تم الافتتاح الرسمي لعيادات OneHealth التخصصية في مصر والتي تُعد مجموعة من أرقى المراكز الطبية المتخصصة لخدمة المرضى المصريين، وتمت اقامتها طبقًا لأفضل المعايير العالمية، حيث تم تزويد العيادات بأحدث التجهيزات الطبية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتميزة والحصرية في السوق المصري.

مليار جنيه اجمالى استثماراتها وتستهدف سد الفجوة الطبية فى مصر

وتصل الاستثمارات الاجمالية لعيادات OneHealth التخصصية إلى مليار جنيه، وتعمل على سد الفجوة المتنامية في الطلب على خدمات الرعاية الصحية في مصر،

عن طريق تقديم أرقى مستوى لخدمات الرعاية الصحية التي تمزج بين العمل من خلال الفروع وقنوات الخدمات الرقمية، بما يمنح

العملاء فرصة متميزة للحصول على خدمات صحية متطورة بكل سهولة وراحة على يد مجموعة من أكفأ الأطباء والاخصائيين وأطقم الرعاية الصحية المدربة بكل احترافية.

وتسعى عيادات OneHealth التخصصية لمرافقة المرضى خطوة بخطوة على مدار رحلتهم العلاجية، بداية من التشخيص إلى العلاج ثم متابعة الحالات.

في الوقت نفسه، تتيح العيادات خدمة “طبيب الأسرة” على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع والتي يتم من خلالها تقديم الاستشارات

الطبية وخدمات الدعم الطبي، وتوجيه المتصل لزيارة الأطباء المتخصصين في أكثر من 30 تخصص طبي مختلف للحصول على

الرعاية الصحية الثانوية. ومع إطلاق خدمات المعامل والأشعة بداية العام القادم، ستصبح عيادات OneHealth مراكز طبية متكاملة تقدم تجربة طبية شاملة تحت سقف واحد.

من ناحية أخرى، تعمل الخدمات الطبية الرقمية والاستشارات الطبية عن بُعد والسجلات الطبية الالكترونية على استكمال العروض

والخدمات الحصرية التي تقدمها عيادات OneHealth التخصصية للمرضى، بما يضمن تلبية الاحتياجات الطبية للمرضى وإزالة قلقهم

اعتمادًا على أحدث المعايير الطبية والتكنولوجية التي تضارع مثيلاتها العالمية.

من ناحية أخرى، تفخر عيادات OneHealth التخصصية بفريق الأطباء الاستشاريين والخبراء المؤهلين طبقًا لأفضل مستويات التأهيل

الطبي محليًا وعالميًا والذين تم اختيارهم بكل عناية

ويحمل الأطباء العاملون في عيادات OneHealth التخصصية أعلى الدرجات الطبية الاكاديمية وسجلًا علميًا مشرّفًا وزمالات طبية من مؤسسات طبية ومستشفيات عالمية مرموقة.

ويمارس الأطباء تخصصاتهم اعتمادًا على أحدث التجهيزات والمعدات والمواد الطبية، مع التزامهم بتطبيق المعايير العالمية وأفضل الممارسات العملية في الحقل الطبي.

أكسا أفريقيا القابضة أطلقتها لدعم الرعاية الطبية فى مصر

وتضع عيادات OneHealth التخصصية راحة العميل وسهولة تقديم خدماتها في مقدمة أولوياتها، ولهذا وضعت العيادات نظامًا ميسّرًا

لحجز مواعيد الكشف مع الأطباء، مع ضمان أقل وقت انتظار داخل العيادات، بما يساعد المرضى على ترتيب وتخطيط جدول مواعيدهم بدقة.

وتقدم عيادات OneHealth التخصصية تجربة طبية استثنائية، خاصة مع سهولة الوصول إليها وتوفير ساحة لانتظار السيارات، وقاعة استقبال رحبة يستقبل فيها فريق العاملين المُدرب المرضى الزائرين للعيادات على مدار اليوم.

ومن جانبه، يضيف حسن الشبراويشي- الرئيس التنفيذي لشركة أكسا أفريقيا القابضة: “تفخر مجموعة أكسا بمساهمتها ودعمها لإطلاق عيادات OneHealth التخصصية في مصر،

والتي تُعد من أرقى المراكز الطبية المتكاملة التي تسعى لتلبية الاحتياجات الفعلية للخدمات الطبية المتميزة في السوق المصري،

وهو ما يتماشى مع التوجه المستمر لمجموعة أكسا في اقتناص أفضل الفرص المبتكرة لتيسير حصول المواطنين على الحماية

المطلوبة وخدمات الرعاية الصحية في مصر وأفريقيا.

وعبر عن سعادته بدعم هذا المشروع الهام ليس فقط في مصر ولكن أيضًا في نيجيريا وعدد من الدول الأفريقية الأخرى خلال المستقبل القريب.

هذا وتلتزم مجموعة أكسا بإطلاق المشروعات المبتكرة وغير التقليدية منذ عام 2014 في مصر، كما نبحث بصورة دائمة عن الفرص الجديدة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية ”

وتضم شبكة عيادات OneHealth التخصصية حاليًا 5 مراكز طبية تغطي القاهرة من شرقها لغربها، وتوجد في كل من مول O1

في القاهرة الجديدة والكوربة في مصر الجديدة وبارك ستريت في الشيخ زايد ومول نايل سيتي وستيلا في الساحل الشمالي.

وتُعد المراكز الخمسة جزءًا من المرحلة الأولى لخطة اطلاق العيادات في مقار جديدة، حيث من المقرر مضاعفة عدد عيادات

OneHealth التخصصية خلال 2022 بما يتيح لها خدمة عدد أكبر من المرضى وخلق بيئة جاذبة للأطباء والمتخصصين للتعاون معها، بدعم من خبرتها العالمية وطبقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.