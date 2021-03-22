إطلاق عدد من الأقمار الصناعية من السعودية وتونس ودبي

أطلقت الأثنين عدد من الأقمار الصناعية من السعودية وتونس ودبي، إذ تم إطلاق قمرين صناعيين في السعودية وقمر صناعي بيئي من دبي وأطلقت تونس قمرها الصناعي الأول من قاعدة بايكانور بكازخستان.

إطلاق أقمار صناعية

أعلنت إمارة دبي، الاثنين، عن نجاح إطلاق قمر اصطناعي من قاعدة “بايكونور” الفضائية في كازاخستان، وهو قمر نانومتري بيئي يهدف لدراسة التحديات والقضايا المرتبطة بجودة الهواء والتغيرات المناخية في دولة الإمارات مستفيداً من التطبيقات المتقدمة لصناعة الفضاء في هذا المجال.

وكان من المقرر إطلاق القمر الاصطناعي “دي إم سات 1” يوم السبت الماضي، إلا أنه تأجل خلال اليومين الماضيين بسبب ظروف طارئة.

ويأتي إطلاق القمر بعد تعاون بين “بلدية دبي” و”مركز محمد بن راشد للفضاء”، دام لثلاثة شهور متواصلة من العمل والتحضيرات المكثفة.

وذكرت “بلدية دبي”، في بيان، أن القمر الاصطناعي النانومتري يعتبر الأول الذي تطلقه دبي المخصص للأغراض البيئية، وهو مزود بأحدث تقنيات الرصد الفضائي البيئي في العالم التي تقوم برصد وتجميع وتحليل البيانات البيئية وقياس ملوثات الهواء والغازات الدفيئة.

وقالت البلدية إن القمر سيعمل على توفير خرائط لتركيز وتوزيع الغازات الدفيئة في دبي ودولة الإمارات ودراسة التغييرات الموسمية لهذه الغازات ومراقبتها.

ومن المقرر أن يتم توظيف البيانات التي يوفرها القمر في مجالات عدة لإيجاد الحلول ووضع خطط طويلة الأمد لمواجهة تحديات تلوث المدن والتغير المناخي، واستشراف مستقبل الواقع البيئي في دبي ودولة الإمارات.

قمر صناعي تونسي

وأطلقت تونس صباح الاثنين أول قمر صناعي تونسي على متن صاروخ “سويوز 2.1- بي” الروسي، وذلك من قاعدة “بايكانور” بكازاخستان.

وتابع الرئيس التونسي قيس سعيد بمقر مجمع “تالنات” بتونس العاصمة، عملية إطلاق هذا القمر الصناعي التونسي الذي يحمل اسم”تحدي1″، حيث قال في كلمة له بهذه المناسبة، إنه “لا ينقص تونس أي شيء سوى إرادة وطنية ثابتة وتكون أهدافها وطنية لا تتزعزع، وإنجاز اليوم دليل على أن هذه القدرات لن تتزعزع أبدا”.

وأضاف أن ”الثروة الحقيقية هي ثروتنا البشرية، وثورة الأحرار الذين لا يقبلون إلا بالعزة والحرية، وثورة الشباب القادر على تحدي الصعاب والعقبات وتذليل كل أنواع المخاطر”.

وتابع قائلا إن ”ما يبعث على العزة هو أن هذا الإنجاز من صنع تونسيين وتونسيات”، مضيفا ”هؤلاء العلماء الذين انتشروا في كل مكان ها هم اليوم بإمكانياتهم الذاتية يخرجون إلى الفضاء الجوي عن طريق القمر الصناعي وهذا درس للعالم كله إنه إذا كانت هناك إرادة ثابتة فإنها لا تحقق الاستقلال في الأرض فقط وإنما تسبح مستقلة في السماء”.

يُشار إلى أن القمر الصناعي التونسي “تحدي 1” يُعتبر أول قمر صناعي عربي وإفريقي مصنع بإمكانيات محلية بنسبة 100%، وقد تمت عملية إطلاقه بحضور فريق من المهندسين والمختصين التونسيين شاركوا في كل مراحل هذه العملية التي تخضع لبروتوكول شديد الدقة.

وأشرف على صناعة هذا القمر الصناعي مهندسون تونسيون يعملون في مُجمع “تالنات” المختص في التكنولوجيا والبرمجيات والنظم الإلكترونية والأنشطة الهندسية.

قمر صناعي سعودي

وأطلقت المملكة العربية السعودية بنجاح الإثنين قمرين صناعيين من كازاخستان، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتم إطلاق القمرين وهما (شاهين سات 17) التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والقمر (CubeSat) التابع لجامعة الملك سعود من قاعدة بايكونور في كازاخستان على متن الصاروخ الروسي (Soyouz2) الذي وصل إلى مداره.

ويعد شاهين سات 17 ” جيلاً جديداً من الأقمار الصناعية ذات الأحجام الصغيرة، وخصص لتصوير الأرض وتتبع السفن من المدارات المنخفضة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير، وحمولة تتبع السفن البحرية، ويتميز بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو جراما، وأبعاد تصل إلى (56 * 56 * 97 سم).

وبالنسبة للقمر الصناعي CubeSat فهو أول قمر تطلقه الجامعة على مستوى الجامعات السعودية، ويبلغ حجمه (10*10*10 سم)، ويزن كيلو جرام واحد، وهو مشروع تعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية.

ويعتبر “شاهين سات 17” القمر السابع عشر الذي تطلقه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والتي تمتلك محطة أرضية يمكنها التواصل مع الأقمار الصناعية الصغيرة والكبيرة ومحطة الفضاء الدولية.

أما القمر الصناعي CubeSat هو صناعة سعودية 100 في المائة، حيث عمل على التصنيع 70 طالباً من جامعة الملك سعود بالرياض ويستفاد منه في التصوير وإجراء الاتصالات بالفضاء.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.