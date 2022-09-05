إطلاق شراكة بين البنك الأهلي وايتيدا لمجتمع إبداع قصر السلطان حسين كامل

شهد قصر السلطان حسين كامل إطلاق فاعليات الشراكة بين البنك الأهلي المصري كشريك مؤسس مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمجتمع إبداع قصر السلطان حسين كامل وذلك بالتعاقد مع شركة Plug & Play .

شهد قصر السلطان حسين كامل إطلاق فاعليات الشراكة بين البنك الأهلي المصري كشريك مؤسس مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمجتمع إبداع قصر السلطان حسين كامل وذلك بالتعاقد مع شركة Plug & Play .

جاء ذلك بحضور يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وطارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكرم صلاح رئيس مجموعة الاستثمارات وانجى حراز مدير عام الخدمات المصرفية الرقمية وشنتال صباغ نائب مدير عام قطاع تنمية الاعمال والخدمات غير المالية بالبنك الأهلي المصري وفرق العمل من مختلف القطاعات وفريق عمل “Plug & Play”.

وأكد أبو الفتوح على تقديم البنك الأهلي المصري كل سبل الدعم للمشروعات الناشئة المشاركة بالبرنامج من خدمات تكنولوجيا مالية ومنتجات مصرفية متنوعة والخدمات غير المالية بما يتوافق مع أنشطة هذه المشروعات، وهو ما يتماشى مع اهتمام البنك الأهلي المصري بتطوير خدماته المصرفية المقدمة لعملائه بشكل مستمر لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية دعما للتحول الرقمي وتفعيلا لمبدأ الشمول المالي.