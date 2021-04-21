إطلاق سلسلة متاجر XPRS التابعة لـ«تريدلاين» باستثمارات 50 مليون جنيه

انطلقت سلسلة متاجر XPRS، العلامة التجارية التابعة لتريدلاين، رسميًّا داخل مصر، حيث تم افتتاح أول متجر بمنطقة النخيل بالقطامية، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 10 متاجر بنهاية عام 2021. وتتميز متاجر XPRS بإتاحة مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية للعديد من العلامات التجارية المرموقة، مما يمنح المستخدم فرصة جيدة لاختيار المنتج الذي يتوافق مع احتياجاته.

وصرح إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة تريدلاين، قائلًا “قررنا إطلاق سلسلة متاجر XPRS لترسيخ مفهوم جديد يعتمد على التنوع الممزوج بالموثوقية، حيث عملنا خلال سنوات طويلة على بناء علاقة ممتازة مع عملائنا باعتبارنا الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، ونسعى جاهدين لاستثمار تلك الثقة من خلال علامتنا التجارية الشقيقة XPRS التي سنبيع داخلها منتجات العديد من العلامات التجارية العملاقة”.

وأضاف: “تم تخصيص استثمارات ضخمة تتخطى 50 مليون جنيه من أجل التوسع بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث نخطط لافتتاح متاجر XPRS بانحاء متفرقة داخل القاهرة والجيزة في المرحلة الأولى، بعد ذلك سنتوسع في المحافظات”.

من جانبه أوضح محمود ياسين، مدير فروع XPRS، أن كل الفروع ستتميز بطابع تفاعلي يتيح للعميل تجربة الأجهزة والتعرف على مواصفاتها من خلال موظفين فنيين مؤهلين للرد على كل استفسارات العملاء، لافتًا إلى أن اختيار أماكن الفروع يتناسب مع التوزيع الجغرافي لمستخدمي الأجهزة الذكية.

وأوضح محمود هادي، المدير التجاري لمتاجر XPRS، أن هناك خطة لإبرام تعاقدات مع عدد كبير من مورِّدي الأجهزة الذكية، سواء هواتف محمولة أو أجهزة كمبيوتر مكتبية ومحمولة أو أجهزة ألعاب إلكترونية، لافتًا إلى أن كل عملاء XPRS سيتمتعون بالعديد من المميزات مثل التقسيط دون فوائد والتأمين على الأجهزة وتمديد الضمان المحلي، وغيرها من خدمات ما بعد البيع التي يحرص المستخدم على اقتنائها”.

وأضاف: “بجانب المتاجر التي سيتم نشرها بمناطق عديدة داخل مصر ، فإن XPRS تركز أيضًا على البيع أونلاين من خلالها موقعها الإلكتروني الذي يأتي بواجهة بسيطة وسهلة من أجل إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في التعرف على مواصفات المنتجات وحجزها أونلاين والتوصيل حتى باب المنزل”.