إطلاق سراح 5 رهائن مصريين في ليبيا

وكالات: حررت عصابة من الميليشيات الليبية المسلحة أمس، ٥ شباب مصريين اختطفتهم لدى وجودهم هناك، وجاء إطلاق السراح بعد ما سدد ذووهم ٥٠٠ ألف جنيه فدية، بواقع ١٠٠ ألف لكل مختطف. وقال قريب لأحد الشباب المحريين: إن الخمسة هم: عبدالله ماهر ٢٨ سنة، وشريف محمود عبدالحليم ٤٥ سنة، وإبراهيم حسانين الباز ٢٨ سنة

وكالات:

حررت عصابة من الميليشيات الليبية المسلحة أمس، ٥ شباب مصريين اختطفتهم لدى وجودهم هناك، وجاء إطلاق السراح بعد ما سدد ذووهم ٥٠٠ ألف جنيه فدية، بواقع ١٠٠ ألف لكل مختطف.

وقال قريب لأحد الشباب المحريين: إن الخمسة هم: عبدالله ماهر ٢٨ سنة، وشريف محمود عبدالحليم ٤٥ سنة، وإبراهيم حسانين الباز ٢٨ سنة، وفرحات عبدالمنعم دبيه ٣٧ سنة، والسعيد عبدالمنعم فرحات ٢٤ سنة، وأضاف: «الشباب المحررون الآن فى طريقهم إلى طرابلس»، وكان أهالى قرية «شاوة» فى المنصورة بدءوا منذ يومين جمع مبالغ الفدية التى طلبتها العصابة.

يذكر أن منازل ذوى المخطوفين تحولت إلى «مراكز تجمع» يزورها القادرون من أجل تقديم «ما يقدرون عليه من أموال».