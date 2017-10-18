إطلاق سراح إسرائيلي عقب توقيفه بطابا ببنادق m16

عادل عبد الجوادقالت القناة 20 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على إسرائيلي في معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل يحمل بنادق من طراز M16 في حقيبته الشخصية.وأفادت القناة الإسرائيلية أنه تم إطلاق سراحه بمساعدة القنصل الإسرائيلي في مصر بعد اعتقاله أمس. ودعت وزارة الخارجية الاس

عادل عبد الجواد

قالت القناة 20 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على إسرائيلي في معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل يحمل بنادق من طراز M16 في حقيبته الشخصية.

وأفادت القناة الإسرائيلية أنه تم إطلاق سراحه بمساعدة القنصل الإسرائيلي في مصر بعد اعتقاله أمس.

ودعت وزارة الخارجية الاسرائيلية إلى فحص حقائب الجنود قبل مغادرة الوحدات العسكرية، وتفريغ الأسلحة من الذخائر.

وأوضحت الخارجية الاسرائيلية أنه في الآونة الأخيرة تم رصد هذه الحالات على خلفية رحلات العطلات والإجازات.

وأضافت الخارجية الاسرائليلية أنه يجب التأكد من عدم وجود ذخائر او رصاصات في الحقيبة، مشيرة الى أن عدم الاهتمام بهذا الأمر وتفتيش الجنود يخلق ضغوطا ومخاطر لا داعي لها، بما في ذلك الاعتقال.

وأشارت إلى أن هذه هي الحالة الثالثة في مصر خلال الشهر الماضي.

وكان تم اعتقال اسرائيلى آخر الأسبوع الماضي عندما عثر على بنادق من طراز ام 16 أيضا فى حقيبته في سيناء، قبل أن يطلق سراحه في وقت سابق أيضا.