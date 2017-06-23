إطلاق سراح أصحاب العفو الرئاسى.. وخروج هشام طلعت

أونابدأت مصلحة السجون، اليوم الجمعة، إطلاق سراح 502 مسجون من الصادر بحقهم قرار عفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر.وشرع سجن طره في تنفيذ القرار، وخرج رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى -المدان في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم- والذي استقل سيارة ملاكي وغادر المكان فور خروجه من السجن.وأحيل هشام طلعت مصطفى للمحا

أونا

بدأت مصلحة السجون، اليوم الجمعة، إطلاق سراح 502 مسجون من الصادر بحقهم قرار عفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر.

وشرع سجن طره في تنفيذ القرار، وخرج رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى -المدان في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم- والذي استقل سيارة ملاكي وغادر المكان فور خروجه من السجن.

وأحيل هشام طلعت مصطفى للمحاكمة في سبتمبر 2008 متهمًا في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعنا في مسكنها بدبي أواخر يوليو 2008، حيث صدر الحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما​.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر قراراً جمهورياً في وقت سابق اليوم، بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.

ويشمل القرار عدداً من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، كما يشمل العفو عن 175 شابا أقل من 30 عاماً، و8 من أساتذة الجامعات، و3 من المحامين و5 من المهندسين، ووجه السيسي، وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.