إطلاق دورة ثانية لمعرض سوق عقارات مصر «EPM» يوليو المقبل

تستعد شركة «مارفل جروب» للتسويق العقاري لإطلاق الدورة الثانية لمعرض سوق عقارات مصر «EPM» خلال شهر يوليو المقبل، وبمشاركة أكثر من 20 مطورًا عقاريًّا تحت رعاية الدولة وكبرى الشركات العقارية بالسوق، وذلك فى إطار سياستها التوسعية لتنظيم سلسلة من المعارض بمختلف محافظات مصر.

قال محمود شمس، المدير التنفيذي لمجموعة مارفل- المُنظمة للمعرض- إن إطلاق الدورة الثانية من المعرض في هذا التوقيت يأتي بعد النجاح الذي حققه المعرض في دورته الأولى بمحافظة السويس، ودعمًا أيضًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتنشيط القطاع العقاري وتكثيف أعمال الترويج للاستثمار العقاري بمختلف محافظات مصر وتصدير العقار المصري للخارج.

وأضاف أن المعرض في دورته السابقة قد شهد إقبالًا كبيرًا من مختلف شرائح العملاء بالمحافظة، فضلًا عن تنافس الشركات المشاركة على تقديم أفضل العروض والتسهيلات،

الأمر الذي كان داعمًا لقرار الشركة في التوجه نحو إقامة سلسلة من المعارض العقارية في مناطق ومحافظات جديدة تحت رعاية الدولة، ولا سيما التى تتمتع منها بقوة شرائية كبيرة.

وأشار إلى أن الشركة تضع خطة إستراتيجية ترتكز على الترويح للمشروعات العقارية الكبرى التى تتمتع بثقة وثقل في السوق العقاري في المحافظات من أجل إتاحة فرص لأهالي المحافظات للتعرف على آخر المنتجات العقارية.

وقال محمود إبراهيم، مدير قطاع المبيعات بمجموعة مارفل، إن الشركات المشارِكة في الجولات المقبلة من المعرض ستطرح حزمة من المشروعات المتنوعة في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي ومدينة الجلالة والعين السخنة، كما أنها ستقدم عروضًا حصرية لأول مرة على أنظمة السداد وفترات التقسيط.

وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق حملة مميزة وشاملة لتعريف العملاء بمعرض سوق عقارات مصر EPM في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة،

مؤكدًا أن شركة مارفل باعتبارها الشركة المنظمة للمعرض ستقدم أيضًا عروضًا خاصة لرواد المعرض، بخلاف العروض التي يقدمها المطورون المشاركون بكل جولة.

وأكد أحمد عادل، مدير عام المبيعات، أن الفترة الحالية تُعد الأنسب لاتخاذ قرار الشراء، ولا سيما مع التوقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة كبيرة في الفترة المتبقية من العام الحالي.

مؤكدًا أن العقار المصري سيظل الوجهة الاستثمارية الأكثر ربحًا، والملاذ الأمن للحفاظ على قيمة المدخرات من الانخفاض في ظل المتغيرات والتحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمي بوجه عام، والاقتصاد المصري على وجه التحديد.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على خلق فرص متساوية لجميع الشركات المشاركة لعرض مشروعاتهم المختلفة، والاستفادة من وجود طلب واحتياج حقيقي للوحدات السكنية والخدمية بالمحافظات مما يجعل معرض سوق عقارات مصر EPM فرصة استثمار حقيقية لمختلف العملاء.