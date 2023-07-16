إطلاق خط طيران جديد مباشر بين مانشستر والقاهرة

حضر السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، حفل إطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من القاهرة إلى مدينة مانشستر البريطانية في الساعة 10 صباحا بالأمس احتفالا بالخط المباشر الجديد بين المدينتين.

ومن المقرر تشغيل الخدمة خمس مرات في الأسبوع، وتعتبر هذه ثاني مرة تطير فيها مصر للطيران في هذا الطريق الجوي، حيث كانت آخر مرة في 2013-2014.

وغادرت الرحلة القادمة من مانشستر في نفس اليوم في الساعة الثانية ونصف مساء حيث هبطت في القاهرة في حوالي الساعة التاسعة مساء.

حضر الحفل أيضا وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران المهندس يحيى زكريا الذي قدم للسفير بايلي مجسم الطائرة التي انطلقت بأول رحلة ومن ثم تم توزيع هدايا على الركاب.

وقال السفير البريطاني في القاهرة: “سعدت كثيرا بمشاهدة إطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى مانشستر، والتي افتتحت أحدث خط جوي بين المملكة المتحدة ومصر. يوفر هذا التوسع فرصا مثيرة للمسافرين المصريين والبريطانيين. وسيعزز علاقاتنا السياحية والثقافية والتجارية المزدهرة بالفعل. والأهم من ذلك، أنه يربط بين شعوبنا.”

هذا الخط لمانشستر هو الخط التشغيلي الوحيد من المملكة المتحدة إلى القاهرة إلى جانب لندن. تعتبر مانشستر من أهم الوجهات في المملكة المتحدة. وتشتهر إلى جانب كرة القدم، بأنها مكان ولادة الثورة الصناعية في المملكة المتحدة ولديها الكثير من تاريخ النقل الخاص بها، بما في ذلك أول قناة مائية في المملكة المتحدة. وهى تشتهر أيضا بمهرجاناتها الموسيقية النابضة بالحياة، وفنون الشوارع عالمية المستوى. ومطار مانشستر هو أحد أكبر مطارات المملكة المتحدة.