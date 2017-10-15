إطلاق خط العقبة – الغردقة للسفن السياحية

نادية صابر:



كشف العميد هيثم محمد، مدير ميناء الغردقة البحرى، عن تشغيل رحلات سياحية منتظمة لسفن الكروز العملاقة للخط الملاحى «العقبة- الغردقة- السخنة»، بدءًا من 26 من الشهر الحالى، مرتين أسبوعيًّا.



وقال إن الميناء يخدم السياحة العالمية بمنطقة البحر الأحمر، وسياحة اليخوت بأنواعها وسفن الرحلات الطويلة وخطوط الملاحة البحرية لنقل السياح والركاب من السعودية ودول الخليج إلى ميناء شرم الشيخ البحرى.



وأوضح أن مساحة الميناء بعد التطوير تبلغ 43800 متر مربع، بعد أن كانت 14500 متر، بطول رصيف يصل إلى 330 مترًا, وزيادة العمق من 6 إلى 10 أمتار لاستقبال السفن السياحية ذات الأحجام الكبيرة.



وأكد مدير ميناء الغردقة البحرى لـ«المال» أن طول الممر الملاحى يصل إلى 9000 متر، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 700 ألف راكب، بعد أعمال التطوير والتحديث، حيث كانت الطاقة الاستيعابية للميناء قبل التطوير تصل إلى 250 ألف راكب، بجانب قدرة الميناء حاليًّا على استقبال 50 ألف راكب بصحبة سيارة.



ويتكون الميناء من محطة الركاب الجديدة ومبنى المدخل الملحق بمحطة الركاب والمبنى الإدارى الجديد ومبنى خدمات التربتك، بتكلفة تصل إلى 110 ملايين جنيه.



وأضاف أن إيرادات المنياء خلال الربع الأول من العام المالى 2017/ 2018 سجلت 7 ملايين جنيه.



وذكر مدير ميناء الغردقة أن ميناء الغردقة استقبل نحو 69 ألفًا و696 راكبًا، و65 ألف سيارة، وسجلت عبور 140 رحلة، خلال الربع الأول.



ونوّه بأن الميناء بصدد إنهاء منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات خلال حركة سفر وعودة الركاب، مضيفاً أن الخطوط العاملة بالميناء تشمل الخط الملاحي «الغردقة- ضبا» بالسعودية من خلال العبّارة الرياض والقاهرة، والخط الملاحى الداخلي «شرم الشيخ – الغردقة»، ويعمل مرتين أسبوعيًّا.



وأوضح أن الرحلة بريًّا بين الغردقة وشرم الشيخ تستغرق نحو 9 ساعات، بينما يستغرق الخط الملاحى البحرى نحو ساعتين فقط، مما يحقق ميزة كبيرة للسياحة.



وأفاد بأنه منعًا للتكدس أمام بوابات الميناء خلال ذهاب وعودة العمالة المصرية من الخليج، سيتم افتتاح صالة لاستقبال الركاب على مساحة 23.500 ألف متر مربع خلال سبتمبر المقبل، بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه.



وتشمل مكاتب إدارية وأماكن انتظار السيارات ومظلات للأفراد والسيارات وفندقًا لاستقبال الركاب وذويهم، بجانب إنشاءات البنية التحتية الخاصة بشبكة الصرف والطرق والاتصالات.