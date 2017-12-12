إطلاق خدمة ماسترباس للدفع الإلكتروني في مصر

خاص أطلقت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع، خدمة "ماسترباس" العالمية المبتكرة للمدفوعات الرقمية في أنحاء الدولة. وبوصفها خدمةً متطورة للمدفوعات الرقمية تتسم بسهولتها وملاءمتها وموثوقيتها العالية في إتمام عمليات الدفع على نحوٍ أسرع وأكثر أماناً عند التسوق…

خاص

أطلقت ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع، خدمة “ماسترباس” العالمية المبتكرة للمدفوعات الرقمية في أنحاء الدولة.

وبوصفها خدمةً متطورة للمدفوعات الرقمية تتسم بسهولتها وملاءمتها وموثوقيتها العالية في إتمام عمليات الدفع على نحوٍ أسرع وأكثر أماناً عند التسوق لدى آلاف المتاجر عبر الانترنت، تتيح خدمة “ماسترباس” للمستهلكين تسديد قيمة مشترياتهم بسهولة وأمان عبر الأجهزة الالكترونية وقنوات الدفع المختلفة في أنحاء العالم من خلال حلٍ موثوق وآمن.



المزايا الخاصة بالتجار:





ويأتي إطلاق خدمة “ماسترباس” في مصر ليفتح أفاقاً جديدة من الملاءمة والسهولة للتجار في السوق المحلي، إذ أنهم لن يُضطروا بعد الآن إلى الاعتماد على حلول بطاقات الدفع التقليدية، أو الوفاء بمتطلبات أمنية معقدة لمعالجة بيانات المدفوعات الخاصة ببطاقات الدفع.

ويستفيد التجار أيضاً من الخصائص والمزايا العديدة للقبول الواسع لخدمة “ماسترباس”، بما في ذلك الوصول المباشر إلى قاعدة أكبر من المستهلكين عن طريق شبكة “ماسترباس” العالمية، إلى جانب مستوياتٍ أعلى من أمان عمليات الدفع عبر مختلف القنوات، وحصول المستهلكين على تجارب دفعٍ سلسة ومطورة عبر مختلف قنوات الدفع، بما يرتقي إلى تعزيز ثقة المستهلك وتقديم ماستركارد للدعم اللازم في سبيل تطبيق هذه الخدمة لدى التجار.



المزايا الخاصة بالمستهلكين





يمكن للمستهلكين من خلال “ماسترباس” إتمام مشترياتهم عبر الانترنت بمنتهى السهولة والأمان والسرعة عبر الأجهزة والقنوات المختلفة في أنحاء العالم عن طريق حل سهل وموثوق وآمن؛ إذ يمكنهم استخدام محافظهم الرقمية أو التسجيل للحصول على محفظة ماستركارد الرقمية لدى أحد شركاء ماستركارد لتفعيل خدمة ماسترباس

، وبعد الانتهاء من هذه الخطوة لتفعيل الخدمة يمكنهم إتمام مشترياتهم عبر الانترنت بضغطة واحدة على زر ماسترباس، دون الحاجة لتخزين بياناتهم الشخصية لدى العديد من المتاجر الإلكترونية. إلى جانب ذلك، تسهم خصائص الحماية متعددة الطبقات ومزايا السلامة في ضمان راحة البال لدى المستهلكين عند إتمام معاملاتهم عبر الانترنت.



كيف يمكنني استخدام ماسترباس لشراء أي سلعة عبر الإنترنت؟





يوجد في مصر حالياً أكثر من 6 ملايين مستخدم للمحفظة الرقمية، وبالتالي يمكنهم استخدام ماسترباس من خلال هذه المحافظ والشراء من أكثر من 360 ألف تاجر ضمن شبكة ماسترباس على مستوى العالم.

ويمكن للمستخدمين الجدد التسجيل في خدمة المحافظ الرقمية عن طريق أحد شركاء ماستركارد. فعند إتمام عملية الشراء في أحد المتاجر الإلكترونية، يمكن للمستخدمين اختيار ماسترباس كوسيلة دفع، وإدخال ارقام هواتفهم المحمولة وأرقام التعريف الشخصية الخاصة بهم، والقيام بعدها بإدخال كلمة المرور الصالحة للاستخدام لمرة واحدة فقط والتي تُرسل إلى هواتفهم المحمولة.

وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة الجديدة، يقول السيد مجدي حسن، مدير عام مصر وشمال أفريقيا في شركة ماستركارد: “يشهد قطاع التجارة الإلكترونية نمواً سريعاً في مصر، ويأتي إطلاق محفظة ’ماسترباس‘ الرقمية في وقت مثالي للاستفادة من النمو الهائل الذي يشهده هذا القطاع في سبيل دعم التحول الرقمي للمدفوعات وزيادة مستوى الشمول المالي في الدولة”.

وأردف حسن قائلاً: “باعتبارنا شريكاً موثوقاً للحكومة المصرية، نواصل في ماستركارد تعاوننا مع عددٍ من الهيئات والمؤسسات في مصر بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي على المستوى الوطني. ولهذا نرى إطلاق ’ماسترباس‘ خطوة محورية لدفع عجلة اعتماد وتطبيق حلول المدفوعات الرقمية، إلى جانب توفير حل سهلٍ وملائم للمستهلكين بما يسمح لهم القيام بمدفوعات آمنة عبر مختلف قنوات الدفع”.

وخلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد الشهر الماضي مع معالي المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، أكّد السيد أجاي بانغا، الرئيس والمدير التنفيذي لماستركارد على التزام الشركة بدعم وتعزيز قطاع المدفوعات المصري من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء والهيئات المحلية.

وتتوفر ماسترباس حالياً في 40 سوقاً حول العالم، وتحظى خدمة المدفوعات الرقمية بالقبول لدى أكثر من 360 ألف تاجر، بما يتيح القيام بالمشتريات عبر الانترنت أو من خلال التطبيق، كما يتم قبول هذه الخدمة لدى أكثر من 7 مليون متجر في 107 دول ممن توفر خدمات المدفوعات اللاتلامسية.